Esslöffel (EL) in Milliliter (ml) oder Gramm in Tassen umrechnen – Abwiegen ohne Waage kann beim Kochen und Backen schon mal zu viel Verwirrung und missglückten Rezepten führen. Damit euch das nicht mehr passiert, haben wir verschiedene Küchenmaße und Umrechnungsformeln übersichtlich zusammengefasst.

Man kennt es: Jedes Rezept hat seine ganz eigenen Maßangaben. Mal wird in Esslöffeln (EL) gerechnet, dann in Milliliter (ml), das andere Mal in Cups oder Tassen und dann wieder in Gramm. Wie soll man da den Überblick behalten? Dabei kommt es vor allem beim Backen oft auf die genaue Menge der Zutaten an, damit ein Rezept gelingt und das Essen am Ende wirklich schmeckt. Wir haben uns die Messbecher um die Ohren geschlagen und zeigen euch, wie ihr Mengenangaben leicht umrechnen könnt und was ihr zum Abmessen nutzen könnt, wenn ihr keine Waage zur Hand habt.

Diese Gegenstände eignen sich zum Abmessen

Tassen

Löffel (Esslöffel und Teelöffel)

Messbecher

Cups

Esslöffel und Teelöffel in Milliliter umrechnen

Flüssigkeiten abmessen: Der Schnellüberblick

1 Esslöffel (EL) = 3 Teelöffel (TL)

1 Esslöffel (EL) = ca. 15 ml Flüssigkeit

1 Teelöffel (TL) = ca. 5 ml

Esslöffel Milliliter 1 15 2 30 3 45 4 60 5 75 6 90 7 105 8 120 9 135 10 150

Teelöffel Milliliter 1 5 2 10 3 15 4 20 5 25

Abmessen mit Löffeln

Butter und Margarine

1 TL Butter oder Margarine = ca. 5 g

1 EL Butter oder Margarine = ca. 10 g

Mehl

1 TL Mehl = ca. 5 g

1 EL Mehl = ca. 10 g

Backpulver und Speisestärke

1 TL Backpulver oder Speisestärke = ca. 3 g

1 EL Backpulver oder Speisestärke = ca. 8 g

Zucker und Salz

1 EL Zucker = ca. 15 g

1 TL Zucker = ca. 8 g

1 EL Salz = ca. 15 g

1 TL Salz = ca. 5 g

Grieß und Semmelbrösel

1 EL Grieß = ca. 12 g

1 EL Semmelbrösel = ca. 20 g

Haferflocken und Reis

1 EL Haferflocken ca. 10 g

1 EL Reis = ca. 15 g

Quark und Joghurt

1 EL Quark = ca. 50 g

Kakao

1 EL Kakao = ca. 5 g

1 TL Kakao = ca. 3 g

Abmessen mit Tassen

Eine kleine Tasse fasst etwa 125 ml oder 1/8 l Flüssigkeit.

Eine große Tasse fasst etwa 250 ml oder ¼ l Flüssigkeit.

1 kleine Tasse (150 ml) Gramm Mehl / Puderzucker 100 g Honig / Marmelade 150 g Kakaopulver / Speisestärke 90 g Zucker 150 g Öl 120 g Nüsse / Mandeln, gemahlen 70 g

Tassen in Esslöffel oder Teelöffel umrechnen

große Tasse Esslöffel Teelöffel 1 (250 ml) 16,5 50 ¾ (188 ml) 12,5 37,5 ½ (125 ml) 8,5 25 ½ (63 ml) 4 12,5 1/8 (31 ml) 2 6

Abmessen mit dem Messbecher

Bei Messbechern gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal den runden und einmal den V-förmigen. V-förmige Messbecher eignen sich optimal, um kleinere Mengen abzumessen und diese genau ablesen zu können. Auch die Skalen an den unterschiedlichen Messbechern können sich unterscheiden. Einige zeigen nur Milliliter-Angaben an, andere auch Gramm-Angaben für Mehl und Zucker beispielsweise. Ein Messbecher im Haus sollte definitiv zur Küchenausstattung gehören. So könnt ihr die Küchenwaage jederzeit ganz einfach ersetzen.

Abmessen mit Cups

1 Cup 1/2 Cup 1/3 Cup 1/4 Cup 1/8 Cup 2/3 Cup 3/8 Cup 3/4 Cup Mehl / Puderzucker 120 g 60 g 40 g 30 g 15 g 75 g 45 g 85 g Butter / Zucker 225 g 115 g 75 g 55 g 30 g 150 g 85 g 170 g