Sexismus im Job: Die schlimmsten Sprüche, die sie nie wieder hören will

Anwältin, blond und Mutter – für einige ihrer ehemaligen Kollegen passten diese Attribute offenbar nicht zusammen. Im Video erzählt Buchautorin Laura Karasek von den dreistesten Sprüchen, die sie sich im Beruf anhören musste.

"Musst du nicht mal langsam zu den Kindern?" Unglaublich, was man sich teilweise als berufstätige Mutter auch heute noch von den Kollegen anhören muss. Die erfolgreiche Buchautorin Laura Karasek erzählt beim Zubereiten vom beliebten Katerfrühstück "Eggs Benedict", wie sie während ihrer Arbeit als Anwältin immer wieder mit Sexismus konfrontiert wurde. Was sie sich für die Zukunft wünscht und ob sie der Meinung ist, dass Männer heutzutage kochen können müssen, das erfährst du im Video in der neuen Folge "Ich koch was, was du nicht siehst".