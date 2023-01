Lava Cake-Rezept Leckerer Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern

Der flüssige Kern macht das Dessert so besonders.

von Jasmin Rahimi Anray Wer sich nach einem anstrengenden Tag ein köstliches Dessert gönnen möchte, sollte sich an diesem Lava Cake probieren. Mit einer Kugel Eis wird dieser Kuchen perfekt abgerundet.

Man braucht nicht immer einen Grund, um sich ein leckeres Stück Kuchen zu gönnen. Wer noch nach einem guten Rezept für ein schokoladiges Dessert sucht, sollte diesen Lava Cake probieren. Mit seinem flüssigen Kern dürfte er jede:n überzeugen.

Lava Cake: Der perfekte Kuchen für den Feierabend

Am besten serviert ihr den Kuchen mit frischen Beeren, Puderzucker oder einer Kugel Vanilleeis. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sollte dieses Rezept für Lava Cake einer TikTok-Userin ausprobieren. Es ist in etwa einer halben Stunde fertig serviert und unkompliziert in der Zubereitung. Wie er euch gelingt, seht ihr im Video.

Diese Zutaten benötigt ihr für eine Portion:

2 TL Butter

50g Zartbitterschokolade

1 bis 2 TL Zucker (nach Belieben)

1 Ei

5g Mehl

1 Prise Salz

1 TL Kakao

Butter für die Form

Verwendete Quelle: TikTok.com