von Pia Klaus Wenn es uns nicht gut geht, kann ein süßer Seelentröster wahre Wunder bewirken. Wie wäre es zum Beispiel mit einem leckeren Karamellpudding wie von Oma?

Jede:r hat ab und an einfach einen schlechten Tag. Vielleicht wegen des Wetters, weil man in letzter Sekunde versetzt wurde oder der Arbeitstag besonders stressig war. Manchmal hilft dann nur noch ein echtes Soulfood-Rezept. Und was tröstet besser als ein selbstgemachter Karamellpudding wie früher bei Oma?

Wie Omas Seelentröster: So lecker ist der 6-Zutaten-Karamellpudding

Die kulinarische Aufmunterung in Form eines Karamellpuddings ist super einfach selbst herzustellen und besteht aus lediglich sechs Zutaten, die fast jede:r zu Hause hat. Natürlich könnt ihr die leckere süße Versuchung auch als krönenden Abschluss eines wunderschönen Tages mit den Liebsten zubereiten. Ob als Seelentröster oder I-Tüpfelchen – dieser 6-Zutaten-Karampellpudding zaubert uns ein Lächeln auf die Lippen. Im Video erfahrt ihr das Rezept.

Verwendete Quelle: einfachbacken.de