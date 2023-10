von Leonie Waldeck Dieses Mac and Cheese Rezept, ist es ein köstliches Meisterwerk, das die Herzen erobert und den Gaumen verwöhnt — ein wahrer Genuss für die Seele und perfekt für kalte Herbst- und Wintertage.

"Macaroni and Cheese" oder "Mac'n'Cheese" hat sich einen besonderen Platz in den Herzen vieler Amerikaner:innen erobert — und das zu Recht! Das beliebte Gericht besteht aus einer köstlichen und cremigen Mischung aus Makkaroni und einer Reihe von Käsesorten, die es zu einem beliebten Festtagsessen machen — von Thanksgiving bis zum gemütlichen Dinner in der Weihnachtszeit. Deshalb gehört es zu unseren absoluten Herbst- und Winterempfehlungen!

Mac and Cheese: Kulinarische Umarmung aus den USA — mit Starqualität

Die oft goldbraun gebackenen Makkaroni bestehen aus Schichten von extra scharfem Cheddar- und Monterey Jack-Käse (den wir in unserem Rezept in Europa durch köstlichen Gauda ersetzen). Mac and Cheese ist der Inbegriff von Gemütlichkeit und bietet Wärme und Nostalgie in jedem köstlichen Bissen. Im Video zeigen wir, wie ihr es zubereitet! Und das Beste daran? Dieses legendäre Mac and Cheese Rezept stammt von niemand Geringerem als dem Grammy-Preisträger John Legend! Aaaaall of me, loves aaaaall of this Mac'n'Cheese…