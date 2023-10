Wenn die Blätter fallen und die Temperaturen sinken, entfaltet sich ein unvergleichliches Aroma in vielen Küchen: Das von angerösteten Maronen. Ein kulinarisches Highlight des Herbstes, das unsere Herzen und Bäuche gleichermaßen wärmt.

Geröstet, als Püree oder in einer cremigen Suppe – Maronen sind wahre Alleskönner in der kühlen Jahreszeit. Aber habt ihr schon einmal daran gedacht, diese leckeren Früchte in einem kräftigen Gulasch zu verwenden?

Rezept: Maronen-Gulasch – Eine Speise, die verzaubert

Unser Rezept führt das traditionelle Gulasch in eine völlig neue, herbstliche Dimension: Es kombiniert den kräftigen Geschmack eines herzhaften Gulaschs mit dem süßen und nussigen Charakter der Maronen. Ein Genuss, der zu dieser Jahreszeit in keiner Küche fehlen sollte. Wie ihr das Rezept zubereitet, erfahrt ihr im Video! Fröhliches (Nach)kochen!

Quelle: Chefkoch.de