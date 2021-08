Unsere Lieblingsrezepte der Woche vom 9. bis 15. August

Ihr sucht noch Food-Inspiration für die kommende Woche? Wir verraten euch unsere Lieblingsrezepte für euren Essensplan vom 9. bis 15. August. Ob Pasta oder Salat, vegetarisch, vegan oder mit Fleisch – hier ist für alle etwas dabei! Diese Woche ganz speziell: Alle Rezepte sind in unter 35 Minuten zubereitet.

Meal Planning: Der Wochenplan für die KW 32 vom 9. bis 15. August

Montag: Tomatensalat mit Wildlachs

© Marie-Therese Cramer

Es ist schon wieder Montag und was wollen wir da auf keinen Fall? Richtig, lange in der Küche stehen! Da kommt dieser leckere Tomatensalat wie gerufen. In 20 Minuten steht er auf dem Tisch und da es draußen eh so heiß ist, kommt diese frische Mahlzeit gerade richtig. Noch ein zartes Stück Lachs dazu — perfekt. Zum Rezept: Tomatensalat mit Wildlachs

Dienstag: Soba-Nudeln mit gebratenen Pilzen

© Denise Gorenc

Heute machen wir eine Reise in die vegane Küche Japans. Die Soba-Nudeln können wir aus dem leckerem Dashi löffeln und frische Pilze sind die perfekte Ergänzung für ein leichtes Mittagessen. Koriander verleiht dem Gericht den extra Frischekick. Himmlisch! Zum Rezept: Soba-Nudeln mit gebratenen Pilzen

Mittwoch: Fettuccine Alfredo mit Hähnchen

© Denise Gorenc

Pasta e basta! Getreu diesem Motto gibt es zur Mitte der Woche Fettuccine Alfredo mit saftigem Hähnchenbrustfilet getoppt mit gerösteten Pinienkernen und frisch geriebenen Parmesan. Fertig in nur 25 Minuten — Que delicioso! Zum Rezept: Fettuccine Alfredo mit Hähnchen

Donnerstag: Bratnudeln mit Gemüse

© Thomas Neckermann

Die asiatische Küche hat zwei große Vorteile: Zum Einen steht meist im Nu ein leckeres Gericht auf dem Tisch und zum Anderen kommt viel frisches Gemüse zum Einsatz. So auch bei diesen vegetarischen Bratnudeln mit Gemüse. Abgerundet werden sie mit Erdnussöl und Chili Sauce. Zum Rezept: Bratnudeln mit Gemüse

Freitag: Gebratener Harissa-Tofu mit Spinatsalat

© Thomas Neckermann

Diese Woche geht's bei uns echt fix: Auch dieser leckere Salat ist in nur 20 Minuten fertig zubereitet. Der orientalisch verfeinerte Tofu wird auf Naan-Brot serviert. Das macht echt was her! Zum Rezept: Gebratener Harissa-Tofu mit Spinatsalat

Samstag: Kabeljau mit Linsen-Kokos-Salat

© Denise Gorenc

Wochenend-Feeling auf dem Teller: Hier trifft Ostsee auf indischen Ozean. Die Kokosmilch und die Chilis passen perfekt zum milden, leicht salzigen Kabeljau. Kombiniert mit einem Linsen-Kokos-Salat ergibt es ein leichtes Gericht, das für einen Samstagabend im Spätsommer einfach super ist. Zum Rezept: Kabeljau mit Linsen-Kokos-Salat

Sonntag: Pfeffer-Lende auf Tomatenragout

© Thomas Neckermann

Für den leichten Genuss zum Abschluss der Woche gibt es dieses bunte Tomatenragout mit Pfeffer-Lende. Der Anblick hebt nicht nur die Laune, es läuft uns auch gleich das Wasser im Mund zusammen. Senf, Aprikosenkonfitüre und Tomaten sind die perfekte Kombi aus leicht scharf, süßlich und sauer. Lecker! Zum Rezept: Pfefferlende auf Tomatenragout