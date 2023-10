In der kalten Jahreszeit sind Plätzchen einfach nicht wegzudenken. Ein Teig, der überall klebt, kann uns aber die einzigartige Stimmung vermiesen. Wir zeigen dir das ultimative Rezept für saubere Hände und leckeres Gebäck.

Lebkuchen, Marzipan und Gebäck – in der weihnachtlichen Zeit wimmelt es nur so von Leckereien, die wir entweder in Supermärkten kaufen oder in der eigenen Küche backen können. Eine Sache, die uns dabei ganz schön nerven kann, ist ein klebender Keksteig. Doch es gibt zum Glück ein Rezept, mit dem du den perfekten Plätzchenteig zaubern kannst.

Lecker, einfach und ohne kleben: Rezept für den ultimativen Plätzchenteig

Mit nur wenigen Zutaten und in kürzester Zeit kannst du ganz einfach köstliches Weihnachtsgebäck backen. Welche Zutaten du benötigst und welches Geheimnis dahintersteckt, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: freundin.de