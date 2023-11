Beide Zwiebeln halbieren und in feine Streifen schneiden. Knoblauch fein würfeln. Steckrübe und Kartoffeln schälen, abspülen und etwa 2 cm groß würfeln. Kardamomkapseln und Sternanis in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze etwa 3–4 Minuten rösten, dann in einem Mörser fein zerstoßen.