von Marie Mühlenberg Du suchst noch nach Inspiration für den Osterbrunch? Dieses einfache Osterrezept sorgt garantiert für große Augen am Ostermorgen.

Endlich mal wieder ein ausgiebiges Frühstück mit all deinen Liebsten. Nach zwei Jahren Pandemie freuen sich viele von uns auf ein entspannteres Osterfest 2023. Ein guter Anlass also, um beim Osterbrunch in die Vollen zu gehen und mal wieder etwas Neues auszuprobieren.

Diese Schoko-Osternester lieben nicht nur Kinder

Sie sehen unglaublich süß aus, schmecken aber auch leicht salzig. Wie dir die niedlichen Osternester gelingen, die garantiert Groß und Klein begeistern werden, zeigen wir dir Schritt für Schritt im Video.

Verwendete Quelle: backen-mit-spass.de