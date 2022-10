von Jasmin Rahimi Anray Overnight Oats sind sind ein praktisches und gesundes Trend-Frühstück, aber wie sieht es mit Overnight Rührei aus? Wer nach einem neuen Meal-Prep-Rezept sucht, ist hier genau richtig.

Meal Prep erfreut sich nicht ohne Grund immer größerer Beliebtheit: Mahlzeiten bereits einige Tage oder auch am Abend zuvor vorzubereiten ist praktisch, spart am nächsten Tag Zeit und macht auch die Essensplanung sehr viel einfacher. Das bietet sich vor allem für Familien an und auch für Personen an, die ihr Mittagessen gerne mit zur Arbeit nehmen – oder auch für diejenigen, die liebend gerne frühstücken würden, doch denen am Morgen einfach keine Zeit für die Zubereitung bleibt.

Overnight Rührei: Mit Meal-Prep zum perfekten Start in den Tag

Wer seinen Tag gerne mit einem leckeren Rührei startet, sollte daher unbedingt dieses Rezept für Overnight Rührei ausprobieren. Dank der Vorbereitung am Vortag braucht ihr nicht viel machen und habt im Handumdrehen ein heißes und ausgewogenes Frühstück. Die Zubereitung seht ihr im Video.

Verwendete Quelle: thekitchn.com, Instagram.com