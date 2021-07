10 überraschende Fakten, die du noch nicht über Parmesan wusstest

Klar, Parmesan ist lecker, aber was macht den Parmigiano Reggiano eigentlich so besonders? Wir verraten dir die spannendsten Fakten rund um den Käse. Mit diesem Wissen kannst du beim nächsten Smalltalk glänzen!

10 überraschende Fakten über Parmigiano Reggiano

1. Reifegrad

Die Italiener:innen unterscheiden ihren Parmigiano Reggiano in "maturo" (reif), wenn er ein Alter zwischen 12 und 18 Monaten erreicht hat, in "vecchio" (alt), wenn er zwischen 18 und 24 Monate alt ist und in "stravecchio" (uralt), wenn er über zwei Sommer – mindestens zwischen 24 und 36 Monaten – gereift ist.

Übrigens: Die Kristalle, die man im länger gereiften Parmesan findet, sind keine Salzkristalle, sondern entstehen durch austretende Proteine und sind ein Zeichen für den langen und natürlichen Reifeprozess.

2. Auf dem Prüfstand

Die Herstellung von echtem Parmigiano Reggiano wird durch das Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano reglementiert, welches von der Europäischen Union das Kennzeichen „Geschützte Herkunftsbezeichnung“ (DOP) erworben hat und damit garantiert, dass keine Zusatzstoffe im Käse enthalten sind. In Italien erhielten 380 Käsereien und 3500 Hersteller die Erlaubnis, den Parmesan herzustellen.

3. Ortsgebunden

Nicht nur die Zugabe von Zusatzstoffen wird von dem Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano überprüft, sondern auch die Herkunft. Der Parmigiano Reggiano darf ausschließlich so heißen, wenn er in einem der folgenden italienischen Provinzen rund um Parma produziert wurde: Abgegrenzte Gebiete in Reggio Emilia und Modena sowie in einem Teil der Provinzen von Bologna und Mantua. Durch die Heimat des Parmesans, kommt Parma in vielerlei Hinsicht eine große Bedeutung zu: Neben den Städten Mailand, Turin, Genua, Bologna und Venedig ist sie die wichtigste Wirtschaftsstadt in Norditalien.

4. Milchmädchen-Rechnung

Für ein Kilo Parmigiano Reggiano werden etwa 14 Liter Milch benötigt. Für einen Laib von etwa 38 Kilogramm dementsprechend 532 Liter Milch.

5. Von wegen veggie

Parmesan ist nicht vegetarisch, da zur Gerinnung der Milch Lab eingesetzt wird. Dieses wird aus den Mägen toter Kälber gewonnen, weshalb Parmesan nicht vegetarisch ist.

6. Ganz schön tolerant

Parmesan kann bedenkenlos von Menschen mit einer Laktoseintoleranz gegessen werden, da die Laktose durch den langen Reifungsprozess so gut wie verschwindet.

7. Reingebissen

Auch die Rinde vom Parmesan ist essbar! Man kann sie reiben oder auch für Suppen und Eintöpfe verwenden. Für die Experimentierfreudigen: Die Rinde kann sogar zu Popcorn gemacht werden! Dafür einfach die Parmesanrinde in Würfel schneiden, auf einen mikrowellengeeigneten Teller mit Backpapier verteilen und auf höchster Stufe für etwa drei Minuten erhitzen. Fertig ist leckerer Käsecrunch!

8. Geschmackvoll

Der Geschmack des Parmigiano Reggiano hängt eng mit der Grassorte zusammen, die die Kühe zu sich nehmen sowie von der Jahreszeit. Je nachdem wie viel frisches Gras und welche Sorte auf der Weide wächst, schmeckt die Milch der Kühe teilweise unterschiedlich. Auch die Farbe verändert sich je nach Jahreszeit. Im Sommer ist die Milch der Kühe viel gelblicher als im Winter, wenn es kein frisches Gras gibt. Dadurch kommt auch ein anderer Geschmack und ein unterschiedliches Aussehen des Parmesans zustande, worauf Käsekenner:innen ganz genau achten und ihren Parmigiano Reggiano nach der entsprechenden Jahreszeit auswählen.

9. Käsewährung

Parmigiano Reggiano wird in Italien als Zahlungsmittel oder besser gesagt als Sicherungsmittel anerkannt. Einige Kreditinstitute aus der Herstellungsregion in Italien akzeptieren Parmesanlaibe als Sicherheit und lagern diese in ihrem Bankhaus ein, solange, bis der Kredit zurückgezahlt wird. Wenn der Kredit nicht zurückgezahlt werden kann, wird kurzerhand der Parmesanlaib verkauft.

10. Das bessere Pferd… ääh Kuh

Mittlerweile wird die Rinderrasse Holsteiner verwendet. Ursprünglich durften nur die Reggiana Rossa die Milch für den Parmesan abgeben. Nachdem diese jedoch zu wenig Milch produzieren, wurde auf die ertragreichere Rasse umgestellt.

Unser Brigitte-Tipp: Wusstest du, dass man Parmesan einfrieren kann? Entweder gerieben oder als Ganzes im Stück. So hält er sich für mehrere Monate im Tiefkühlschrank. Hier kannst du mehr dazu lesen.