Du liebst Pasta und einfache Küche, die trotzdem umwerfend gut schmeckt? Dann ist dieses Rezept perfekt für dich!

Dieses Rezept ist so simpel, dass es viele italienische Restaurants – vor allem in Deutschland – gar nicht auf ihrer Speisekarte anbieten. Was für eine Schande, denn dadurch hatten viele von uns wohl noch nie das Vergnügen, Spaghetti Cacio e Pepe zu probieren! Ein Versäumnis, das du unbedingt schnellstmöglich aus dem Weg räumen solltest – und wir zeigen dir, wie das geht!

Spaghetti Cacio e Pepe: So einfach, so gut!

Im Video erfährst du die drei Zutaten und wenigen Zubereitungsschritte, die du für das leckere Pasta-Gericht benötigst. Wir wünschen "Buon appetito"!

Verwendete Quelle: merkur.de