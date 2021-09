Pizza-Rezepte: Gerichte für Genießer

Ein dampfendes Stück Pizza mit krossem Boden und geschmolzenem Käse – das klingt nicht nur verlockend, sondern ist auch unheimlich lecker! Pizza zählt für viele zu den Lieblingsgerichten, kein Wunder, ist sie doch so abwechslungsreich belegbar und in allen Varianten einfach köstlich.

Pizza – der Klassiker aus Italien

Das Rezept für Pizza stammt aus Italien, die klassische Pizza Margherita mit Tomatensoße und Käse wurde in Neapel erfunden. Vermutlich gibt es Pizza seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Wo der Wortursprung liegt, ist nicht vollständig geklärt, es gibt verschiedene Theorien nach denen Pizza eine Ableitung aus dem Griechischen oder Arabischen sein könnte oder aber aus ähnlichen italienischen Wörtern abgewandelt wurde. Fest steht: Die Pizza erfreut sich ungebrochener Beliebtheit – nicht nur in Italien, sondern weltweit.

Pizza selbst gemacht – mit diesem Rezept wird's lecker!

Selbst gemachte Pizza schmeckt am besten und der Pizzateig ist im Handumdrehen zubereitet. Das Rezept für Pizzateig ist ganz einfach und braucht gerade mal ein paar Minuten: Wir zeigen euch, wie ihr den perfekten Teig selber herstellen könnt! Dafür benötigt ihr nur Mehl, in Wasser gelöste Hefe, Milch und einen Schluck Bier. Wichtig ist, dass der Teig gut durchgeknetet wird und danach abgedeckt an einen warmen Ort mindestens 45 Minuten aufgehen kann. Es gibt auch noch ein anderes Rezept für den klassischen, italienischen Pizzateig, der aus Mehl, Hefe, Olivenöl, etwas Salz und einer Prise Zucker hergestellt wird. Probiert einfach, welcher Teig euch am besten schmeckt! Dann geht es ans Ausrollen und Belegen: Als Basis wird oft Tomatensoße genutzt, anschließend kommen je nach Rezept Zutaten wie Salami, Oliven, Basilikum, Meeresfrüchte, Champignons oder Mozzarella darauf. Jetzt muss die Pizza nur noch im Ofen gebacken werden – das duftet verführerisch und die Vorfreude steigt!

Pizza-Rezepte für jeden Geschmack

Wer bei den traditionellen Zubereitungsarten bleiben möchte, dem zeigen wir hier das Rezept für Pizza Margherita, Pizza Calzone oder Pizza Bianca, die ohne Tomaten auskommt. Für alle, die an Zöliakie leiden oder tierische Produkte meiden, haben wir ein Rezept für vegane oder auch glutenfreie Pizza. Und diejenigen, die gern mal etwas Neues ausprobieren, dürften sich über unser Rezept für Spargelpizza oder Pfirsich-Pizza freuen.

Ihr seid auf der Suche nach eurer Lieblingspizza? Wir haben für jeden das passende Pizza-Rezept parat: Von klassisch bis ausgefallen ist hier alles dabei! Wir wünschen viel Spaß beim Backen und Genießen!