Eiweiß in einer Schüssel mit den Quirlen des Handrührers steif schlagen. Nach und nach Zucker, Puderzucker und Backpulver zugeben, so lange weiterschlagen, bis ein glatter, fester Eischnee entstanden ist. In einen Spritzbeutel mit Sterntülle (10 mm) füllen und 40 kleine Tuffs auf ein mit Backpapier belegtes Backblech spritzen.