Mehl, Backpulver, gemahlene Mandeln und Salz mischen. In die Mitte eine Mulde drücken. Eier, Zuckerrübensirup, Amaretto, Vanillepaste und Butter in Stückchen zugeben und mit den Knethaken der Küchenmaschine etwa 3 Minuten zu einem Teig kneten. Orangeat, Zitronat und Mandeln zugeben und mit den Händen unterkneten. Teig in Frischhaltefolie wickeln und etwa 1 Stunde kalt stellen, damit er weniger klebrig ist.