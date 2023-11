Mehl, Puderzucker, Butter und Eigelb in eine Schüssel geben und mit den Knethaken der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verkneten. Teig zu einem flachen Fladen formen und abgedeckt für mindestens 30 Minuten kalt stellen.

Puderzucker und Eiweißpulver in eine Schüssel sieben. 6 EL Zitronensaft zugeben und 2 Minuten auf höchster Stufe mit den Quirlen der Küchenmaschine verrühren. Die Masse halbieren und die Hälfte mit der Lebensmittelfarbe einfärben.

2 EL weiße Glasur in einen Spritzbeutel füllen, 2 EL beige in den anderen, Beutel verschließen. Restliche Glasur jeweils mit 1 EL Wasser verdünnen, gut verrühren und in die kleinen Plastik-Spritzflaschen füllen. Mit dem Spritzbeutel (je nach Motiv mit oder ohne Farbe) die Kekse umranden. Mit den Spritzflaschen ausmalen. Bevor die Glasur angetrocknet ist, Plätzchen mit Streuseln verzieren und vollständig trocknen lassen.