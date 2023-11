Honig, Zucker und Butter in einem Topf aufkochen. In eine Rührschüssel geben und vollständig abkühlen lassen. Mehl, Backpulver, Lebkuchengewürz und Kakao mischen. Honigmischung, Mehlmischung, Eigelb, Ei und Milch mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten Teig verkneten.

Backrahmen (30 x 20 cm) mit Backpapier auslegen. Den Teig gleichmäßig in der Form als ca. 5 mm dicken Boden verteilen und andrücken. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) auf der untersten Schiene 10 Minuten backen.

Sahne in einem Topf aufkochen. Vom Herd nehmen. In einem zweiten Topf Zucker und 30 ml Wasser bei mittlerer Hitze (auf 160 Grad) zu einem goldgelben Zuckersirup einkochen lassen, vom Herd nehmen und vorsichtig die warme Sahne in den Sirup rühren. Butter zugeben, mit dem Schneebesen glatt rühren.