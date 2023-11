Einen Keks für die Deko zerbröseln und beiseitestellen. Schoko-Spekulatiuscreme in einen Einwegspritzbeutel füllen. Jeweils etwas Creme auf die gebackenen Kekse spritzen. Schoko-Kugeln mit einem scharfen Messer an der Naht halbieren und mit der gefüllten Seite mittig auf die Creme setzen, dabei leicht andrücken.

Eiweiß und 35 g Zucker mit den Quirlen der Küchenmaschine auf höchster Stufe in etwa 2 Minuten zu steifem Eischnee schlagen, restlichen Zucker (65 g) mit 30 ml Wasser in einem kleinen Topf auf etwa 118 Grad erhitzen (mit einem Küchenthermometer kontrollieren).

Die heiße flüssige Zuckermischung langsam in dünnem Strahl unter ständigem Schlagen auf höchster Stufe in den Baiser gießen. Baisermasse noch etwa 5 Minuten weiterschlagen. Vanillepaste zugeben und unterrühren. Baiser in einen Spritzbeutel mit Lochtülle (10 mm) füllen und um die Schoko-Kugel spiralförmig nach oben aufspritzen. Schaumküsse 60 Minuten in den Gefrierschrank stellen.