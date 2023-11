Eier und Zucker in der Küchenmaschine/mit den Quirlen des Handrührers 5 Minuten schaumig schlagen. Mehl und Backpulver mischen, sieben und im Wechsel mit dem Öl vorsichtig unter die Eiermasse heben.

Biskuitmasse in einer am Boden mit Backpapier ausgelegten Springform (20 cm Durchmesser) verstreichen. Form auf den Ofenrost stellen. Biskuit im vorgeheizten Ofen auf der 2. Schiene von unten bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) etwa 20–25 Minuten backen. Biskuit in der Form vollständig abkühlen lassen.