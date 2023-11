Mehl, Backpulver, Kakao, Zucker und Gewürze in einer Schüssel mischen. Vegane Butter und Zuckerrübensirup mit den Quirlen des Handrührers/der Küchenmaschine cremig rühren. Trockene Zutaten zugeben, zunächst mit den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zügig zu einem glatten Teig verkneten. Lebkuchenteig zwischen zwei Lagen Backpapier etwa 3 mm dick ausrollen, für etwa 90 Minuten kalt stellen.

Die Zartbitterschokolade fein hacken und in eine Schüssel geben. Die Kokoscreme in einem Topf aufkochen, vom Herd nehmen und über die Schokolade gießen, sodass sie schmilzt. Glatt rühren, die Ganache in einen Einwegspritzbeutel füllen und etwas abkühlen lassen.