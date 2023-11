Zucker und Honig mit 60 ml Wasser in einem Topf auf 125 Grad erhitzen. Eiweiß mit einer Prise Salz und Vanille in einer Schüssel mit dem Schneebesen der Küchenmaschine steif schlagen. Wenn der Honig-Zuckersirup seine Temperatur von 125 Grad erreicht hat, den Sirup in sehr dünnem Strahl unter ständigem Rühren bei mittlerer Geschwindigkeit in den Eischnee laufen lassen. Die Masse etwa 25–30 Minuten auf höchster Stufe kalt schlagen, bis die Masse am Handrücken nicht mehr so stark klebt.