Du hast noch ein paar Gemüsereste, bist aber ahnungslos, was man daraus zaubern könnte? Wir verraten dir das absolut köstlichste Reste-Rezept.

Wer kennt’s nicht: Der Kühlschrank ist fast leer, bis auf die paar Gemüsereste, die einen davon abhalten, ihn wieder bis zum Anschlag zu befüllen. Wegschmeißen ist keine Option, allerdings mangelt es an der Fantasie für eine neue kulinarische Kreation? Wie gut, dass dieses ultimative Reste-Rezept den Weg zu dir gefunden hat, denn etwas Besseres kannst du aus Gemüseresten nicht zaubern. Noch dazu gelingt das Gericht in Rekordzeit – perfekt also für Tage, an denen es besonders schnell gehen soll (also eigentlich immer).

Diese Zutaten brauchst du für Reispapier-Dumplings:

Gemüseallerlei (hier passen besonders gut Möhren, Lauch, Zucchini, Pilze, Brokkoli)

2 EL Sojasoße

Reispapier zum Braten

1 EL Olivenöl

1 EL Gemüsebrühe

200 ml Wasser

Optional für die Soße:

2 TL Erdnussbutter

1 TL Sambal Oelek

2 EL Sojasoße

1 TL Sriracha

Zum Verfeinern: Etwas klein geschnittener Koriander und ein paar Erdnüsse

Zubereitung:

Gemüsereste zusammenwerfen und ganz klein schnippeln. Anschließend Olivenöl in eine Pfanne geben und das Gemüse scharf anbraten. Die Gemüsebrühe mit dem Wasser vermengen und mit der Sojasoße zum Gemüse geben, anschließend etwas köcheln lassen. Reispapier in lauwarmem Wasser einweichen. Einen Klecks des Gemüse-Gemischs in Reispapier einwickeln. Reispapier am besten doppelt nehmen, damit nichts auseinanderfällt. Das Ganze in der Pfanne anbraten, bis die Reispapier-Dumplings von allen Seiten schön knusprig sind.

Für den Dip: Alle Zutaten miteinander verrühren, bis eine cremige Masse entsteht. Solltest du nicht alle Zutaten zu Hause haben, macht das nichts. Es reicht auch, wenn du nur die Erdnussbutter mit der Sojasoße vermengst. Dazu schmecken frischer Koriander und gehackte Erdnüsse. Guten Appetit!

verwendete Quelle: TikTok