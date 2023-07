von Marie Mühlenberg Ein spritziger Aperol ist für dich die perfekte Erfrischung im Sommer? Gleichzeitig bist du immer offen für Neues? Dann empfehlen wir dir den leckeren French Spritz auszuprobieren.

Der italienische Aperol Spritz hat sich in den vergangenen Jahren auch hierzulande zum echten Sommer-Klassiker entwickelt. Doch auch in anderen europäischen Ländern gibt es spritzige Cocktails, die vor allem an heißen Tagen die perfekte Erfrischung bieten.

French Spritz: Die Aperol-Alternative der Französinnen

Ähnlich simpel zubereitet und mindestens genauso lecker wie sein italienisches Pendant, bringt der French Spritz frischen Schwung auf die heimische Cocktailkarte und könnte unserem heiß geliebten Aperol echte Konkurrenz machen. Das unkomplizierte Rezept zeigen wir dir im Video.

Verwendete Quelle: stylist.co.uk