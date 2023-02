Rezept-Tipp Mediterraner Gnocchi-Salat mit Genussgarantie

von Mara Rehfisch Die Zeit ist knapp und in der Küche muss es mal wieder schnell gehen? Dann kommt dieser mediterrane Gnocchi-Salat mit frischem Gemüse gerade richtig.

Als Auflauf, mit einer leckeren Soße oder in der Pfanne: Gnocchi gelten in der Regel als warmes Gericht, doch die Kartoffelspeise kann auch kalt, und zwar am besten als mediterraner Gnocchi-Salat. Das Beste: Der raffinierte Salat gelingt in wenigen Handgriffen und macht sich hervorragend zu jeglichen Anlässen.

Zutaten:

1 Packung Pfannen-Gnocchis (ca. 400 g)

1 Zwiebel (rot)

½ Zehe Knoblauch

1 Paprika (rot)

200 g Champignons

½ Zucchini

½ Packung Rucola

Eine Handvoll Pinienkerne

4 - 5 EL hochwertiges Olivenöl

2 - 3 EL grünes Pesto

1 Schuss Kräuteressig

Zum Verfeinern: Kräutersalz, Pfeffer

Optional noch etwas Mozzarella

Zubereitung:

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Olivenöl in eine Pfanne geben und die Gnocchis goldbraun braten. Rucola waschen. Zwiebel in feine Ringe schneiden. Knoblauch schälen und klein hacken. Paprika in Streifen schneiden. Champignons waschen und vierteln. Zucchini waschen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln, den Knoblauch und das Gemüse zusammen mit 2 - 3 EL Olivenöl und mediterranen Kräutern vermengen und für 25 Minuten im vorgeheizten Backofen backen. In der Zwischenzeit die Pinienkerne in eine Pfanne geben und auf niedriger Stufe goldbraun rösten. Sie verbrennen sehr leicht, daher gut aufpassen und die Pinienkerne regelmäßig in der Pfanne schwenken. Das Gemüse im Anschluss aus dem Ofen nehmen und mit den gebratenen und abgekühlten Pfannen-Gnocchis vermengen. Sobald alles etwas abgekühlt ist, das restliche Olivenöl, Kräuteressig, Salz, Pfeffer, Pesto und Rucola unterheben und gut miteinander vermengen. Pinienkerne und eventuell noch etwas Mozzarella on top geben und genießen.

Wer möchte, kann natürlich mit verschiedenen Gemüsesorten und wahlweise anderen Toppings experimentieren. Alternativ schmeckt zum Beispiel auch eine Kombi aus Karotten, Auberginen, Pilzen und Fetakäse.

Verwendete Quellen: TikTok, eigene Recherche