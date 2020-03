Kickstart: Frühstücksrezepte für ganz Eilige

Das perfekte Frühstück - in (weniger als) 10 Minuten zubereitet

Natürlich hätten wir gerne alle mehr Zeit für ein gesundes, reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstück. Aber für die meisten von uns muss es morgens einfach immer schnell gehen. Die guten Vorsätze, mehr Obst und Vollkornprodukte zu sich zu nehmen, sind dann schnell vergessen und am Ende landen doch wieder Wurst und Käse auf dem Weizentoast - es geht ja so schön schnell. Doch damit ist jetzt Schluss!

Wir haben 22 schnelle, gesunde und figurfreundliche Rezepte für euer perfektes 10-Minuten-Frühstück zusammengestellt, die sich in (weniger als) zehn Minuten zubereiten lassen. Da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. So finden sich zum Beispiel mehrere Omelett-Rezepte darunter, die den Appetit auf etwas Herzhaftes stillen. Das Omelett mit Lachs und Frischkäse ist am Morgen schnell zubereitet und macht bei wenigen Kalorien richtig lange satt.

So lecker ist das 10-Minuten-Frühstück

Belegtes Vollkorn- oder Knäckebrot ist ebenfalls ideal für das vollwertige 10-Minuten-Frühstück. Nur kommen hier natürlich nicht Käse und Schinken aufs Brot, sondern Avocado und Gurken oder Corned Beef, Frischkäse, selbstgemachter Eiersalat oder frisch geschnittenes Gemüse. Meldet sich hingegen am Morgen der süße Zahn, empfehlen wir das Bananenbrot, Heidelbeer-Kaltschale oder das Crunchy-Müsli mit Mango. Frisches Obst der Saison geht eigentlich immer. Und das Beste: Wer mit den Jahreszeiten geht, hat auch ständig Abwechslung auf dem Tisch. Dazu ein kerniges Müsli aus Haferflocken und fettarmer Heidelbeer- oder Himbeer-Joghurt und das Frühstück ist gerettet.

Overnight Oats und Bircher-Müsli sind eine zusätzliche Alternative für alle, bei denen es morgens schnell gehen muss, die aber abends ein bisschen Zeit haben, etwas für den nächsten Tag vorzubereiten. Beide Gerichte reifen über Nacht zur Perfektion - und sind auf den Punkt da, wenn ihr sie braucht.

Express-Tipp für ganz stressige Tage

Übrigens: Eine ganz schnelle Alternative, die man immer für jene Tage im Kühlschrank haben sollte, an denen morgens einfach gar nichts funktioniert, sind Energy Balls. Die kleinen Kugeln enthalten alles, was ihr braucht, um auf Touren zu kommen. Und solltet ihr sie am Morgen nicht schaffen, naschen sie sich auch so wunderbar über den Tag weg.