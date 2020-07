Waffelrezept - so gelingt die beste Waffel!

Waffeln lieben einfach alle! Hier findet ihr das beste Waffelrezept und tolle Rezepte für süße und herzhafte Variationen. Außerdem seht ihr, wie man eine Waffeltorte backt!

Das beste Waffelrezept für weiche Waffeln

Zutaten für ca. 10 Stück:

250 g weiche Butter

200 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier

1/2 TL abgeriebene Zitronenschale

150 g Mehl

150 g Speisestärke

1 Messerspitze Backpulver

Waffelrezept: Köstliches Gebäck mit wenig Aufwand

Belgische Waffeln, Knusper-Waffeln oder Kräuter-Speck-Waffeln – wir lieben einfach alle Arten des leckeren Gebäcks! Ganz frisch gebacken und mit Puderzucker serviert kann man einfach nicht genug davon bekommen! Schon allein der Duft lässt uns das Wasser im Mund zusammenlaufen ...

Ein ganzer Tag für Waffeln

Den ganzen Tag so viele Waffeln essen, wie man will, klingt daher ziemlich gut, wie wir finden. Deshalb sind wir gern bereit, eine schwedische Tradition aufzugreifen: Am 25. März feiern wir den Waffeltag. Dass die Schweden den Waffeln einen Tag widmen, ist womöglich ihrer undeutlichen Aussprache geschuldet. Denn am 25. März wird der christliche Feiertag Mariä Verkündigung begangen, auf Schwedisch "Vårfrudagen" – und das klingt so ähnlich wie "Våffeldagen".

Dieses Missverständnis ist den Schweden allerdings ziemlich schnuppe: Sie feiern ihren "Våffeldagen" überall, wo es das Gebäck gibt – im Café, im Restaurant und zu Hause. Die Waffeleisen laufen heiß und Berge von Waffeln werden vertilgt, üblicherweise mit Konfitüre und Schlagsahne. Mitfeiern ist ganz leicht – mit unserem Grundrezept für Waffelteig könnt ihr eure eigene Waffelsession starten!

Zubereitung:

Butter, Zucker und Salz mit den Quirlen des Handrührers cremig schlagen. Eier, Zitronenschale, Mehl, Speisestärke und Backpulver dazugeben und alles zu einem glatten Rührteig verarbeiten. Das Waffeleisen fetten und dann portionsweise Waffeln ausbacken.

Das Geheimnis unserer Waffeln: Sie enthalten viel Butter und bleiben deshalb auch nach dem Abkühlen schön weich. Wer lieber fluffige, krosse Waffeln möchte, probiert das Grundrezept von Bloggerin Rike aus.

Rikes Waffelrezept – und eine leckere Waffeltorte

Noch besser als Waffeln: eine ganze Waffeltorte mit Sahne und Lieblingsmarmelade! Rike Dittloff zeigt das Rezept Schritt für Schritt im Video und verrät außerdem das Rezept für ihre Lieblingswaffeln – mit vielen Tipps.

Zutaten:

125 Gramm weiche Butter

3 Esslöffel Zucker

3 Eier

250 Gramm Mehl

2,5 gestrichene Teelöffel Backpulver

200 Milliliter Milch

1 Schuss Mineralwasser mit Kohlensäure

etwas Pflanzenöl zum Einfetten

Zubereitung:

Die weiche Butter mit Zucker schaumig schlagen. Eier anschließend nach und nach unterrühren. Mehl und Backpulver vermischen und die Mischung im Wechsel mit der Milch in die Eier-Buttermasse rühren. Etwas Mineralwasser dazugeben, damit der Teig besonders fluffig wird. Das Waffeleisen vorheizen und derweil die Teigmasse 15 Minuten gehen lassen. Waffeleisen mit etwas Öl einfetten. Zwei bis drei Esslöffel Teig ins Waffeleisen geben und die Waffel ausbacken Die fertige Waffel auf einem Rost abkühlen lassen.

Waffeltorte – der Waffeltraum mit Konfitüre und Sahne

Eine Waffeltorte ist eine richtig gute Idee, wenn sich Besuch ankündigt und schnell eine leckere Nachspeise her soll. Die Waffeln sind schnell gemacht und mit ein paar weiteren Zutaten, wie Sahne und Konfitüre, lassen sie sich zu einer beeindruckenden Torte aufschichten. Mit so einem Kunstwerk werdet ihr eure Gäste garantiert begeistern!

Zutaten:

1 Glas Konfitüre

1 Becher Schlagsahne

1 Päckchen Vanillezucker

Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

Konfitüre mit einem Schuss Sahne in einem Topf erwärmen. Restliche Sahne mit dem Päckchen Vanillezucker steifschlagen. Waffeln schichten und dabei auf jede Waffel steif geschlagene Sahne und Konfitüre streichen. Fertige Waffeltorte mit Puderzucker bestäuben.

Fertig in 35 Minuten!

Tipps für Waffeln

Zu den Waffeln schmecken Schlagsahne, Vanilleeis, heiße Kirschen oder Apfelmus einfach köstlich – hier können wir uns durch unzählige Möglichkeiten kosten. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass Waffeln übrig bleiben, lassen sie sich sogar einfrieren.

Wichtig: Das Waffeleisen muss ordentlich vorgeheizt und mit geschmacksneutralem Pflanzenöl (z. B. Sonnenblumenöl oder Rapsöl) eingefettet werden, sonst klebt der Teig schnell fest.

Das Grundrezept lässt sich auch prima variieren: Bei Buttermilchwaffeln wird anstelle von Milch oder Selterwasser einfach Buttermilch als flüssige Komponente hinzugegeben. Auch Crème fraîche, Rum, Zitrone oder Zimt passen bestens in den Waffelteig. Hier kann man gut und gerne experimentieren, um das eigene Lieblingsrezept zu finden! Und: Waffeln schmecken auch herzhaft, zum Beispiel mit Käse oder mit Kräutern. Wer die kohlenhydratärmere Variante bevorzugt, sollte unsere Low-Carb-Waffeln probieren.