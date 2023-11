Schnell und weihnachtlich: Einfaches Rezept für hausgemachtes Marzipan

von Christian Pötzsch Köstlich weihnachtlich! Zur Adventszeit gehört Marzipan für viele Menschen einfach dazu. Mit diesem einfachen Rezept kannst du Marzipan in kürzester Zeit und ohne viel Aufwand selbst zaubern.

Ob in Form von klassischen Marzipankartoffeln oder als Zutat in Marzipanbrot oder Christstollen, der süße Geschmack von Marzipan weckt in vielen Menschen weihnachtliche Erinnerungen. Doch die leckere Mandelmasse muss nicht gekauft werden, du kannst die Leckerei auch sehr schnell selbst herstellen.

In wenigen Schritten zum hausgemachten Marzipan

Selbstgemachtes Marzipan ist nicht nur köstlich, sondern auch eine großartige Möglichkeit, die eigene Weihnachtsbäckerei dieses Jahr mit einer persönlichen Note aufzupeppen. In unserem Video findest du eine Schritt-für-Schritt – Anleitung für dein hausgemachtes Marzipan.