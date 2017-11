Schnelle Rezepte: In 30 Minuten gibt's Essen!

Schnell, lecker und vegetarisch: Dieser lauwarme Salat ist in nur 25 Minuten fertig, enthält jede Menge wichtige Nährstoffe und eignet sich wunderbar als Low Carb-Abendessen.Sehr gesund und mit einer guten Portion Eiweiß macht der lauwarme Linsensalat richtig was her. Dazu zählt er mit nur 25 Minuten zu den Blitzrezepten – was will man mehr!