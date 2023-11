Butter in einem Topf bei kleiner Hitze zerlassen. Mehl zugeben und mit einem Schneebesen unterrühren. Milch unter ständigem Rühren zugießen und aufkochen. Lorbeer zufügen und die Soße bei kleiner Hitze 20–25 Minuten gerade eben kochen lassen, gelegentlich umrühren. Soße mit Salz und Muskat abschmecken und beiseitestellen.

Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten, herausnehmen und, bis auf 1 EL zum Bestreuen, fein hacken. Schwarzkohl verlesen, putzen, abspülen und die feinen Blätter beiseitestellen. Restlichen Schwarzkohl in reichlich kochendem Salzwasser 1 Minute vorkochen. In ein Sieb abgießen, kalt abspülen, abtropfen lassen und mit den Händen gut ausdrücken. Den gekochten Schwarzkohl fein hacken. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen und fein schneiden.