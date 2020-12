Perfekt für lange Winterabende

Fondue ist perfekt für lange Abende mit Familie oder Freunden. Hier findet ihr unsere Tipps für ein gelungenes Fondue und leckere Rezepte für Fleisch, Saucen, Dips und Beilagen.

Fondue-Rezepte für gemütliche Runden

Ob Heiligabend oder Silvester: Fondue ist gesellig. Keiner muss lange in der Küche stehen und kochen, stattdessen sitzen Gastgeber und Gäste gemütlich miteinander am Tisch, während im großen Topf in der Mitte Fleisch, Fisch, Brot oder Gemüse brutzeln - ganz nach dem eigenen Geschmack.

Welches Zubehör brauche ich für Fondue?

Als erstes braucht ihr natürlich ein geeignetes Fonduegerät. Geräte, die mit Spiritus betrieben werden, verbreiten einen etwas unangenehmen Geruch. Eine Alternative sind Fondues, bei denen das Feuer mit Spezialpaste oder einem Gasbrenner entfacht wird, und Elektrofondues.

Haltet für jeden Gast eine bis zwei Fonduegabeln bereit - so gibt es keinen Streit. Zusätzlich wird normales Besteck gebraucht. Wer Gemüse, Fisch, Hackbällchen oder andere weiche Zutaten garen möchte, sollte dafür kleine Metallsiebe besorgen (gibt’s im Asia-Laden oder im Haushaltsladen).

So bereitet man ein Fettfondue zu

Welches Öl ist für Fondue geeignet?

Fürs Fondue mit Fett eignet sich geschmacksneutrales Öl (z. B. Sonnenblumenöl, Rapsöl) oder Kokosfett. Butter und Margarine sind ungeeignet!

Gibt es kalorienarme Alternativen zum Fettfondue?

Fondue mit Brühe ist fettarm und macht das Fleischfondue schön würzig. Verwendet am besten Rinderbrühe. Eine Variante des Brühefondues ist das Fondue chinoise, auch unter dem Namen "Feuertopf" oder "Hotpot" bekannt. Bei uns findet ihr außerdem Rezepte für vegetarisches Fondue und veganes Fondue.

1. Das perfekte Fleischfondue

Welche Fleischsorten eignen sich für Fondue?

Gut geeignet für Fondue ist zartes Fleisch wie Filet: Ob Rind, Schwein, Lamm oder Huhn, entscheidet ihr selbst. Wer etwas mehr Geschmack will, kann statt Filet auch zu Lende, Roastbeef oder Hochrippe greifen. Spezielles Fonduefleisch muss man nicht einkaufen, das ist lediglich schon fertig geschnitten und dadurch unnötig teuer. Lieber das Fleisch fürs Fondue beim Fleischer kaufen und selber klein schneiden. Das geht übrigens am besten, wenn es leicht angefroren ist. Tipp: Rechnet pro Gast für ein Fleischfondue etwa 200 Gramm Fleisch. Das Fleisch sollte gut abgetupft sein und Zimmertemperatur haben - sonst spritzt es.

Hier geht's zum Grund-Rezept für Fleischfondue.

2. Das perfekte Käsefondue

Welchen Käse nehme ich für Käsefondue?

Für das Käsefondue greifst du am besten zu kräftigem Schweizer Käse:

Gruyère (Greyerzer)

Appenzeller

Vacharin

Emmentaler

Das Mischungsverhältnis kann jeder nach seinen eigenen Vorlieben bestimmen. Unabhängig von der Käsesorte gilt: Der Käse wird in Wein geschmolzen und mit Kirschwasser abgeschmeckt.

Was brauche ich noch für Käsefondue?

Käsefondue wird traditionell mit Kartoffeln und Brotstückchen vom Vortag serviert. Das trockene Brot saugt den geschmolzenen Käse viel besser auf als frisches Brot. Weil Käsefondue sehr mächtig ist, dürfen die Beilagen gern leicht ausfallen. Besonders beliebt: sauer eingelegtes Gemüse. Und nach dem Fondue darf ein ordentliches Glas Kirschwasser nicht fehlen! In unserem Artikel Was passt zu Käsefondue? klären wir, welche Beilagen am besten zum Fondue schmecken. Bei uns findet ihr außerdem Rezepte für ein veganes Käsefondue.

3. Das perfekte Fischfondue

Welche Fischsorten eignet sich für Fischfondue?

Fisch kann leicht zerfallen, daher sind Fischsorten mit festem Fleisch, wie Lachs oder Zander, am besten geeignet für Fondue. Auch Garnelen lassen sich gut verwenden. Wer verhindern will, dass Fischbröckchen im Öl oder in der Brühe herumschwimmen, verwendet kleine Metallsiebe für sein Fischfondue.

4. Das perfekte Gemüsefondue

Welche Gemüsesorten eignen sich für Fondue?

Gut geeignet für Fondue sind feste Gemüsesorten wie Paprika, Pilze oder Zwiebelstücke. Die kann man entweder direkt mit der Fonduegabel anpiksen und ins Fondue tunken - oder man macht Spieße mit Fleisch und Gemüse.

Und was ist mit Schokoladenfondue?

Wer noch nicht genug von Fondue hat, kann auch noch sein Dessert in der Form servieren: Beim Schokofondue werden Fruchtstücke in flüssige Schokolade getaucht - eine süße Sünde ... Wer mag, verfeinert die Schokolade noch mit Gewürzen wie Zimt oder Chili. Mundgerechte Bissen wie Erdbeeren oder Trauben, aber auch Bananenscheiben, sind beim Schokoladenfondue besonders beliebt. Und wenn es euch gar nicht süß genug sein kann, solltet ihr mal Schokofondue mit Marshmallows ausprobieren!

Welche Beilagen passen zum Fondue?

Das ist natürlich ein Stück weit Geschmackssache - möglich ist prinzipiell erst mal alles. Beliebt sind Fondue-Saucen wie Chutney oder Knoblauchsoße. Kleine vorgegarte Kartoffeln und knusprige Brotstückchen dürfen nach Meinung vieler Fondue-Fans ebenfalls nicht fehlen. Denkt aber auch an einen frischen Salat, eingelegtes Gemüse oder Rohkost zum Dippen - etwas Gemüse zwischendurch tut gut!

Hier stellen wir euch drei klassische Saucen zum Fondue vor:

Cocktailsauce: Natürlich kann man Cocktailsauce auch fertig kaufen - aber warum sollte man, wenn sie so einfach selbstgemacht ist? Zum Rezept: Cocktailsauce

Natürlich kann man Cocktailsauce auch fertig kaufen - aber warum sollte man, wenn sie so einfach selbstgemacht ist? Zum Rezept: Cocktailsauce Mango-Chutney: Süß + sauer + scharf - diese Kombination ist das Geheimnis von Mango-Chutney. Zum Rezept: Mango-Chutney

Süß + sauer + scharf - diese Kombination ist das Geheimnis von Mango-Chutney. Zum Rezept: Mango-Chutney Remoulade: Joghurt macht unsere Remoulade leicht, Gewürzgurken, Kapern und Kräuter sorgen für Biss und Aroma. Zum Rezept: Remoulade

Das Fondue vorbereiten

Was muss ich fürs Fondue vorbereiten?

Vor dem Fondue-Abend empfiehlt es sich, das Gerät kurz auszuprobieren. Denn oft stehen Fonduegeräte das ganze Jahr über im Schrank oder im Keller und kommen nur an Weihnachten oder Silvester zum Einsatz. Nichts ist ärgerlicher als ein Fonduegerät, das nicht funktioniert, wenn die Gäste schon da sind. Wer kein Elektrofondue hat, muss geeignetes Brennmaterial (Spiritus, Gas oder Brennpaste, je nach Gerät) besorgen. Außerdem muss man natürlich alle Zutaten besorgen und kleinschneiden. Je nach persönlichem Ehrgeiz und Kreativität noch Soßen, Salate oder kreative Spieße vorbereiten. Und noch ein Tipp, damit ihr nicht zu lange hungrig vor eurem Fondue sitzt: Ihr solltet Fett oder Brühe auf dem Herd erhitzen, bevor ihr den Topf auf das Rechaud stellt. Die richtigen Temperaturen: 180 Grad fürs Fettfondue, 100 Grad fürs Brühefondue.

Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Fondue treffen?

Beim Fondue werden das Fonduegerät, der Topf und auch das Fett/Öl darin sehr heiß - es droht Verbrennungsgefahr! Daher sollte man den Fonduetopf nur bis zur Hälfte füllen, damit die heiße Flüssigkeit nicht herausspritzt oder gar überkocht.

Beim Fettfondue solltet ihr besonders darauf achten, dass kein Fett ins Rechaud tropft und sich entzündet. Ihr solltet es niemals unbeaufsichtigt lassen! Falls es trotz allem anfängt zu brennen, auf keinen Fall versuchen, das Feuer mit Wasser zu löschen, sondern die Flammen ersticken.

Wenn ihr mehr Lust auf Raclette habt, haben wir hier alle Tipps rund um den Raclette-Käse für euch. Außerdem findet ihr bei uns viele weitere Rezept-Ideen für ein traditionelles Weihnachtsessen und für euer Silvesteressen.