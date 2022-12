von Kira Reckers Wir haben vielfältige Rezepte für euer Silvesteressen: Von Klassikern wie Fondue bis hin zu köstlichen Häppchen fürs Buffet – da ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Silvesteressen: Fondue

Fondue ist der unangefochtene Klassiker, wenn es um Essen an Silvester geht. Egal, ob Käsefondue, Fleischfondue oder Schokofondue – alle Varianten verbindet der Vorteil, dass man mit wenig Aufwand ein leckeres Essen auf die Beine stellen kann, das auch noch gesellig ist. Schließlich sitzen beim Fondue (ähnlich wie beim Raclette) alle an einem Tisch, sodass man stundenlang essen und sich dabei in Ruhe unterhalten kann.

Silvesteressen: Party-Buffet

Insbesondere, wenn man viele Gäste einlädt, ist das Silvester-Buffet die praktischste Lösung: Jeder bringt eine Kleinigkeit mit und schon hat man eine große Auswahl an Speisen zusammen. Am besten eignen sich Fingerfood und kleine Snacks für das Buffet, denn die Häppchen können auch im Stehen und ohne Besteck gegessen werden. Was übrig bleibt, könnt ihr hervorragend einen Tag später für euren Neujahrsbrunch verwenden.

Silvesteressen: Suppen

Ebenfalls gut vorzubereiten und immer lecker sind Partysuppen. Mit deftigen Einlagen sind sie sehr reichhaltig und wenn ihr gleich einen großen Topf Suppe kocht, können sich viele Leute daran satt essen. Das gleiche gilt übrigens auch für Chili con Carne!

Silvesteressen: Desserts

Natürlich darf der Nachtisch bei eurem Silvesteressen nicht fehlen! Traditionell werden Berliner und Glückskekse zum Jahreswechsel verzehrt, aber auch gegen ein süßes Schokoladendessert hat sicherlich niemand etwas einzuwenden.

Silvesteressen: Drinks

Auch die Frage nach den Getränken für eure Silvesterparty sollte geklärt werden. Neben klassischen Cocktails bieten sich die typischen Heißgetränke wie Glühwein und Feuerzangenbowle an – wer auf Alkohol verzichten möchte, greift zum Kinderpunsch.

Noch nicht das passende Essen gefunden? Wir haben weitere Silvester-Rezepte sowie Partyrezepte und Buffet-Rezepte, bei denen ihr sicherlich fündig werdet.

Videotipp: Schweizer Käsefondue