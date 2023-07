von Jasmin Rahimi Anray Fans von Spaghettieis dürfen sich auf eine leckere Alternative der berühmten Nachspeise freuen: Spaghettieis-Kuchen. Wir haben für euch das perfekte Rezept für den Sommer.

Vanilleeis in Streifen, verziert mit Schlagsahne und leckerer Erdbeersoße – so kennen wir das klassische Spaghettieis. Das kalte Dessert erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und ist in fast allen Eisdielen zu finden.

Spaghettieis-Kuchen: Der Klassiker neu erfunden

Doch auch die unterschiedlichsten Variationen des Klassikers kommen gut an. Wie wäre es zum Beispiel als Kuchen? Wir stellen euch den Spaghettieis-Kuchen vor und wir ihr diesen ganz einfach selbst zu Hause nachbacken könnt.

Das benötigt ihr dazu:

Für den Teig:

360 g Zucker

540 g Mehl

180 g Sonnenblumenöl

2 Pck. Vanillinzucker

1 Pck. Backpulver

4 Eier

200 ml Mineralwasser

Für die Creme:

500 g Sahnejoghurt

500 g Magerquark

1 Becher Sahne

100 g Puderzucker

2 Pck. Vanillinzucker

2 El Zitronensaft

Verwendete Quelle: chefkoch.de