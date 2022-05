von Insa Winter Back-Queen Gemma Stafford zeigt uns, wie wirklich jeder mit nur zwei Zutaten verdammt leckeres Eis selber machen kann – und das ganz ohne Eismaschine.

Der Frühling kommt gerade erst in Fahrt - aber wir sind schon ganz verrückt nach Eis. Und damit wir zu Hause immer einen Vorrat unserer liebsten Eissorten im Gefrierschrank haben, machen wir unser Eis selbst. Und das ist ganz einfach!

Was wir zum Eis machen brauchen? Nur zwei Zutaten. Das Rezept für diese einfache Eisvariante kommt von Back-Queen Gemma Stafford, die auf ihrem Youtube-Kanal jede Woche tolle, neue Kreationen mit ihren Fans teilt.

Das einfachste Eis der Welt – ohne Eismaschine

So einfach könnt ihr Eis selber machen – und das sogar ohne Eismaschine:

450 ml Sahne steif schlagen 400 ml gezuckerte Kondensmilch dazugeben und verrühren, bis die Eismasse etwas dicker wird.

Fertig ist die Grundlage für euer selbst gemachtes Eis. Was jetzt noch fehlt: die Zutaten für eure liebsten Geschmacksrichtungen. Wenn ihr sie der Eismasse hinzugefügt habt, kommt das Eis in den Gefrierschrank. Dann müsst ihr euch nur noch etwas gedulden, bis ihr euer cremiges Lieblingseis genießen könnt.

Eine leichte, vegane Variante dieser selbstgemachten Eiscreme ist die sogenannte Nicecream. Auch sie kommt ohne Eismaschine und mit nur zwei Zutaten aus.

Warum wir das 2-Zutaten-Eis so lieben

Gemma teilt nur Rezepte, für die man ganz normale Küchenutensilien braucht. Für das Eis sind das ein Stand- oder Handmixer und die zwei Zutaten plus die Zugabe für die Geschmacksrichtung eurer Wahl.



Hier sind drei von Gemmas Varianten: Strawberry Cheesecake mit zerbröseltem Käsekuchen und Erdbeerpüree, Cookies and Cream mit zerbröselten Oreos (oder anderen Cookies) und Mango-Eis mit Vanilleextrakt und Mangopüree. Die Zutaten werden einfach zu dem Grundeis dazugegeben und untergerührt. Fertig!

Auf ihrem Youtube-Kanal teilt die Irin Gemma Stafford, professionelle Köchin und Back-Queen, noch mehr ihrer Kreationen - von gesundem Frühstück über Kuchen und Desserts bis hin zu Eis mit nur zwei Zutaten ist alles dabei, was das Genießerherz begehrt. Zurzeit lebt Gemma in Kalifornien - von hier aus lädt sie jeden Donnerstag eine Folge mit einem neuen Rezept hoch.

3 Fragen an Gemma Stafford

© Gemma Stafford

Deine Kuchen-Kreationen sind unglaublich! Was ist dein Geheimnis?



Ich versuche, mich von anderen Backkanälen auf Youtube abzuheben, indem ich Desserts kreiere, bei denen ich Qualitätszutaten und Backtechniken einsetze, die ganz simpel sind. Ich habe am Dublin Institute of Technology Kochen studiert und dann unter der berühmten Köchin Darina Allen in der Ballymaloe Cookery School in Cork studiert, bevor ich die Welt bereist habe. Ich nehme all meine Erfahrung aus meiner Ausbildung und den Reisen zusammen, wenn ich mir neue Rezepte für meine "Bigger Bolder Bakery" überlege.



Was ist dein Rat für Backanfänger?



Übung, Übung, Übung. Das Tolle am Backen ist, dass es eine fantastische Fähigkeit ist, die du dein ganzes Leben lang haben wirst. Je häufiger du backst, umso besser wirst du. Ich arbeite seit mehr als zehn Jahren als professionelle Köchin. Ich habe Fehler gemacht und aus ihnen gelernt, sodass meine Zuschauer es gleich richtig lernen können und weniger Fehler machen.



Was sind deine drei Lieblingsrezepte?



Zu meinen Lieblingsrezepten gehört natürlich das Eis ohne Eismaschine. Es ist ein so vielfältiges Rezept, du kannst jede Geschmackssorte machen, die du magst - und das Beste: Du brauchst noch nicht mal eine Eismaschine. Hier geht's zu Gemmas Ice Cream Party.



Zu meinen Lieblingen zählen außerdem meine Zimtschnecken, die man nicht kneten muss ("No knead cinnamon rolls"). Hier geht's zu Gemmas "No knead cinnamon rolls".



Mein absolutes Lieblingsrezept aus meiner Kindheit in Irland ist Pavlova. Meine Mutter hat es immer für Dinner-Partys gemacht, und ich dachte immer, dass es das anspruchvollste Dessert ist, das man machen kann. Bis heute bringt es immer großartige Erinnerungen zurück. Hier geht's zu Gemmas Pavlova.

Gemma Stafford bei Instagram

Auf Instagram teilt Gemma Stafford Fotos ihrer Kreationen. Hier könnt ihr Gemma bei Instagram folgen.

Übrigens: Ohne Eismaschine könnt ihr auch Milcheis selber machen. Und für den Foodtrend Rolled Ice Cream benötigt ihr ebenfalls keine Eismaschine – probiert es aus!