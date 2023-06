Saftiger Zitronen-Joghurtkuchen: Dieser Teig ist in 5 Minuten fertig

von Jasmin Rahimi Anray Wer gerade keine Küchenwaage zur Hand hat, kann mit diesem Rezept für einen leckeren Zitronen-Joghurtkuchen nichts falsch machen – denn hier wird lediglich eine Tasse benötigt.

Backen muss nicht immer viel Zeit in Anspruch nehmen, wie auch dieses Rezept für einen saftigen Zitronen-Joghurtkuchen beweist. Die Zutaten müssen nämlich nicht lange gewogen werden, sondern werden alle mit einer Tasse gemessen.

Tassen-Rezept: Dank dieser Messmethode geht die Zubereitung schnell von der Hand

Tasse statt Küchenwaage: Diese Art zu Backen ist weltweit die Grundlage für viele Rezepte. So werden die Zutaten zwar etwas weniger präzise abgemessen, aber dafür geht alles sehr viel schneller. So auch hier: Mit dieser Methode ist der Kuchenteig in nur fünf Minuten schnell zusammengemischt. Die Zubereitung erfahrt ihr im Video.

Verwendete Quelle: berliner-kurier.de