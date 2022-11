von Pia Klaus Nach den Strapazen einer anstrengenden Arbeitswoche dürfen wir uns am Wochenende auch gerne einmal belohnen. Mit diesem leckeren Karotten-Sonntagskuchen gelingt das schnell und einfach – und schmeckt trotzdem umwerfend gut.

Was ist am Wochenende schöner, als sich vom alltäglichen Stress bei der Arbeit zu erholen und es sich einfach richtig gut gehen zu lassen? Wer jetzt noch das besondere Extra für das persönliche Sonntagsglück sucht, sollte diesen schnellen und einfachen Sonntagskuchen ausprobieren.

Denn mal ehrlich: So ein leckeres Stück Kuchen rundet die Woche noch einmal wunderschön ab und lädt unsere Akkus für die bevorstehenden Tage wieder auf. Was wäre da besser als ein saftiger Karottenkuchen, der zudem noch so unkompliziert ist? Im Video verraten wir euch ein Rezept, mit dem euer Sonntagskuchen garantiert gelingt!

