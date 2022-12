von Helen Kreimer Du hast für Weihnachten noch nicht das richtige Dessert gefunden? Dann probier es doch mit dieser Spekulatius-Mandarinen-Quark-Creme, die die Weihnachtsklassiker auf köstliche Weise verbindet.

An was denkst du, wenn du Spekulatius und Mandarinen hörst? Weihnachten! Und wir denken gleichzeitig an dieses unglaublich leckere Rezept, was perfekt in den Winter passt. Eine Spekulatius-Mandarinen-Quark-Creme ist nicht nur das perfekte Dessert für Heiligabend, sondern auch ein richtiges Soulfood.

Eine fruchtig cremige Nachspeise

Denn nach Bockwürsten, Kartoffelsalat oder Raclette darf ein süßer Nachtisch nicht fehlen. Die Quark-Creme schmeckt fruchtig, cremig, weihnachtlich – das einfache Rezept erfährst du im Video.

