Den Basmati-Reis in einem Sieb mit kaltem Wasser abspülen, dann in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bissfest garen. Schalotten fein würfeln. Butter in einer Pfanne zerlassen und die Schalotten darin andünsten, Kokosraspel zugeben und 4–5 Minuten bei mittlerer Hitze mit anrösten, bis die Kokosraspel leicht gebräunt sind.

Knoblauch in feine Scheiben schneiden. Zwiebeln halbieren und in Streifen schneiden. Brokkoli putzen und abspülen. Paprika vierteln, putzen, abspülen und in feine Streifen schneiden. Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebeln, Brokkoli und Paprika darin bei mittlerer bis großer Hitze etwa 5 Minuten braten.