von Vivien Windel Likör aus dem Thermomix ® ist ratz fatz zubereitet, superlecker und mega easy. Wir zeigen euch unsere BRIGITTE-Top-Ten der beliebtesten Thermomix®-Liköre.

Unser geliebter Thermomix ® zaubert nicht nur warmes Essen auf den Tisch, er verwöhnt uns und unsere Liebsten auch gern mit leckeren Geschenken aus der Küche. Allen voran steht da der Likör aus dem Thermomix ® als eines der beliebtesten Mitbringsel. Und seien wir mal ehrlich: Wer kann zu einem cremigen oder fruchtigen Schluck frisch gemixten Likör aus dem Thermomix ® schon Nein sagen?!

Liköre aus dem Thermomix ® - Die BRIGITTE-Top-Ten

Damit euch die Entscheidung über die Auswahl des besten Likörs aus dem Thermomix ® leichter fällt, haben wir euch unsere 10 BRIGITTE-Lieblingssorten mitgebracht und am Ende erwartet euch noch ein Überraschungsrezept. Seid gespannt und viel Spaß beim Nachmixen.

Unsere Überraschung: Raffaello Likör

Zutaten für 2 Flaschen à 500 Milliliter

12 Raffaello

70 Gramm Zucker

250 Gramm Milch

250 Gramm Sahne

150 Gramm Korn

Zubereitung

Raffaello in den Mixtopf geben und 10 Sekunden | Stufe 10 zerkleinern. Dann den Zucker, die Milch und die Sahne hinzugeben und für 5 Minuten | 90°C | Stufe 3 erhitzen. Zum Schluss den Korn zugeben und noch einmal 3 Minuten | 90°C | Stufe 3 verrühren. Den Raffaello Likör in zwei sterile Flaschen füllen und abkühlen lassen. Anschließend im Kühlschrank lagern.

Tipp: Vor dem Servieren noch einmal kräftig schütteln.

Likör aus dem Thermomix ® - Das perfekte Geschenk

Liköre frisch mit dem Thermomix ® zubereitet, schmecken vor allem in Gesellschaft am besten. Wie wär’s mit einem selbst gemachten Likör für die beste Freundin, Mama, Papa, Partner:in oder Kolleg:innen? Als Geschenk aus der Küche verpackt in einer schönen Flasche mit selbst gebastelten Kärtchen macht der Likör aus dem Thermomix ® richtig was her. Selbstgemachtes ist sowieso immer eine gute Wahl.

Flaschen, Stifte, Aufkleber: Zubehör für eure Liköre aus dem Thermomix ®

Wenn ihr eure selbst gemachten Liköre zum Verschenken schön verpacken wollt, haben wir euch hier ein paar Inspirationen zusammengestellt. Von schönen Flaschen, über kleine Aufkleber, bis hin zu schicken Anhängern und bunten Stiften ist alles dabei.

