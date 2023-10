Eigelb und Zucker in eine Rührschüssel geben und mit dem Handmixer hellcremig aufschlagen. Mascarpone zufügen und vorsichtig unterheben, bis eine glatte Masse entstanden ist. Nicht zu lange rühren, sonst wird der Mascarpone flüssig.

Zum Beträufeln den abgekühlten Espresso mit Amaretto mischen. Löffelbiskuits einzeln von beiden Seiten kurz in die Espressomischung tauchen und dicht an dicht den Boden einer rechteckigen Auflaufform (etwa 20 x 30 cm) auslegen. Alternativ die Löffelbiskuits in die Form legen und die Espressomischung mit einem Löffel darüber träufeln.