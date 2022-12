von Kira Reckers Mit unseren Rezepten zaubert ihr ein schnelles Weihnachtsessen auf den Tisch, sodass ihr Heiligabend entspannt genießen könnt. Im Video seht ihr außerdem die 5 besten Tipps, wie ihr stressfrei durch die Weihnachtszeit kommt.

Schnelles Weihnachtsessen für mehr Zeit mit der Familie

Die Weihnachtszeit ist schon stressig genug, da wollen wir uns wenigstens an Heiligabend ein bisschen Ruhe gönnen und nicht stundenlang in der Küche stehen, um ein aufwendiges Weihnachtsmenü zu kochen. Schließlich sind an Weihnachten häufig Verwandte zu Besuch, die wir sonst nur selten sehen und für die wir uns Zeit nehmen möchten. Leider dauert die Zubereitung von Klassikern wie Gänsebraten, Weihnachtsputer oder Roastbeef aber sehr lange und auch Fondue oder Raclette benötigen eine gewisse Vorbereitungszeit.

Unser Motto lautet deshalb: Ein schnelles Weihnachtsessen beschert uns mehr Quality Time mit den Liebsten. Wir haben leckere Rezepte zusammengestellt, die innerhalb von 30 Minuten fertig sind. Unsere Auswahl reicht von Vorspeisen wie Suppen und Salat über Hauptgänge mit Fisch- und Fleischgerichten bis hin zu vegetarischen Rezepten und Pasta. Für den Nachtisch dürfen schnelle Weihnachtsdesserts natürlich nicht fehlen. Also klickt euch durch unsere Gerichte, ihr werdet dort sicherlich passende Weihnachtsrezepte für die ganze Familie finden.

Schnelles Weihnachtsessen: Suppen

Suppen eignen sich hervorragend als Vorspeise, weil sie den ersten Hunger stillen und Appetit auf mehr machen. Bei uns findet ihr unter anderem eine Möhren-Kokos-Suppe, eine kalte Gurkensuppe oder eine Blumenkohlsuppe.

Schnelles Weihnachtsessen: Salate

Ein leichter Salat vor dem Essen oder gerne auch als Beilage – so mögen wir es. Wie wäre es zum Beispiel mit Grünkohl-Taboulé oder einem Spinatsalat mit Lachs?

Schnelles Weihnachtsessen mit Fleisch

Ein Weihnachtsbraten dauert für ein schnelles Weihnachtsessen leider zu lange, das bedeutet aber nicht, dass wir auf Fleisch verzichten müssen. Schweinemedaillons, Lammfilet oder knusprige Hähnchenschnitzel schmecken mindestens genauso gut!

Schnelles Weihnachtsessen mit Fisch

In einigen Regionen ist der Weihnachtskarpfen ein traditionelles Festmahl. Als Alternative für ein schnelles Weihnachtsessen bieten wir euch Rezepte mit Dorade, Lachs, Rotbarsch, Heilbutt oder Zander.

Schnelles vegetarisches Weihnachtsessen

Auch Vegetarier müssen an Weihnachten nicht zu kurz kommen: Gerösteter Blumenkohl, Gemüsetarte oder eine Pilzpfanne schmecken ohne Fleisch köstlich.

Schnelles Weihnachtsessen mit Pasta

Der Vorteil von Nudeln liegt ganz klar darin, dass sie schnell gar sind und man daraus in Windeseile ein tolles Gericht kochen kann. Wir haben verschiedene Rezepte mit Tagliatelle, Tortellini und Penne für euch herausgesucht.

Schnelles Weihnachtsessen: Nachtisch-Rezepte

Egal, wie satt man ist: Für den Nachtisch ist immer noch ein wenig Platz im Magen. Schnelle Desserts wie z.B. Schokopudding und Tiramisu runden das Weihnachtsmenü ab.

Lasst euch nicht stressen - oben im Video seht ihr 5 Tipps, mit denen euch Weihnachten nicht unter Druck setzen kann!

