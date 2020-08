Patrick Müller über den Gewissenskonflikt bei der Kindererziehung

In der neuen Folge von "Ich koch was, was du nicht siehst" versucht sich Schauspieler Patrick Müller an vietnamesischen Sommerrollen - und plaudert dabei über die vegane Ernährung seiner Familie. Sehe jetzt das komplette Video.

Heute gibt es bei "Ich koch was, was du nicht siehst" leichte sommerliche Küche aus Asien: vegetarische Sommerrollen. Dafür bekommt "Unter uns"-Star Patrick Müller von Profi-Koch Kevin von Holt eine genaue Anleitung, allerdings nur übers Ohr. Denn den Schauspieler und Profi-Koch trennt ein Sichtschutz, weshalb Patrick Müller allein "nach Gehör" kochen muss. Während er sich dieser Herausforderung stellt, spricht er über die vegane Ernährung von sich und seiner Frau Joy Lee Juana Abiola-Müller, was er dabei am meisten vermisst und wie sich seine beiden Kinder ernähren.