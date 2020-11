Süße Nussecken bei "Ich koch was, was du nicht siehst"

Ex-Konditor DJ Alle Farben stellt heute bei "Ich koch was, was du nicht siehst" seine Backkünste unter Beweis und zaubert zusammen mit unserem Profikoch Kevin von Holt leckere Nussecken. Dabei hat er offensichtlich viel Spaß daran, auch Kevin etwas genauer unter die Lupe zu nehmen

Heute hat sich Profikoch Kevin von Holt einen Profikonditor in seine Küche geholt – und zwar einen ziemlich berühmten! Denn vor seinem Durchbruch als DJ mit Hits wie "She Moves (Far Away)" und "Please Tell Rosie" arbeitete er dreieinhalb Jahre als Konditor in einem Berliner Café. Und das merkt man auch! Denn in dieser Folge von "Ich koch was, was du nicht siehst" kann sogar Profikoch Kevin von Holt noch einiges Neues lernen – zum Beispiel, warum sich der DJ-Job so gut mit der Konditoren-Tätigkeit verbinden lässt.