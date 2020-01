Eintöpfe und Suppen: Jetzt was Warmes!

Ob Party oder Menü - eine Suppe passt immer

Eintöpfe und Suppen sind perfekt für jeden Anlass: Ob deftige Eintöpfe beim Familienessen, leckere Suppen für Freunde, schnelle Eintöpfe für den spontan angekündigten Besuch, kleine Suppen zur Vorspeise oder einfach eine schöne heiße Schüssel Suppe für den gemütlichen Abend auf der Couch - Suppen und Eintöpfe passen immer!



Es gibt neben den beliebten Suppen wie Kartoffelsuppe, Tomatensuppe und Nudelsuppe auch eine Vielzahl weiterer leckerer Suppenrezepte. Der Kreativität sind hier keine Grenze gesetzt: Wie wär's denn mal mit einer Joghurt-Reissuppe oder einer Zucchinisuppe mit Spiegelei? Von vegetarischer Suppe mit Gemüse bis zum deftigen Eintopf mit viel Fleisch; von leichter Miso-Suppe mit Tofu bis zur sämigen Parmesansuppe - Suppenrezepte sind so vielseitig!



Suppen und Eintöpfe sind zudem auch super Partyrezepte und dürfen auf keinem Party-Buffet fehlen. Sie sind perfekt zum Vorbereiten und können in großen Mengen ganz unkompliziert zubereitet werden. Eine leckere Suppe für Gäste kommt garantiert immer gut an!

Suppen schmecken nicht nur im Winter - und haben Fans in aller Welt

Das Tolle an Suppen und Eintöpfen: Sie passen einfach zu jeder Jahreszeit. Im Frühling gibt es leichte Suppen mit frischen Kräutern, im Sommer kalte Suppen zur Erfrischung, im Herbst cremige Kürbiscremesuppen und im Winter eine schön wärmende Kartoffelsuppe.



Asiatische Suppen werden gern mit Reisnudeln oder Glasnudeln zubereitet und mit vielen Kräutern verfeinert. Minestrone mit Bohnen, Tomaten und geraspeltem Käse sind typische italienische Suppen. In Frankreich isst man gern den Fischeintopf "Bouillabaisse" oder den Bohneneintopf "Cassoulet" mit gepökeltem Schweinefleisch und Würstchen. Auch Vegetarier haben eine große Auswahl an Suppenrezepten: Vegetarische Eintöpfe mit Gemüsefond schmecken mindestens genauso gut wie Eintöpfe mit Fleisch.



Ob schnelle Eintöpfe für den Feierabend oder leckere Suppe für Gäste; ob einfache Suppenrezepte zum Nachkochen oder ausgefallene Rezepte - bei uns findet ihr hier die besten Eintöpfe und Suppen.