Zimt-Lillet mit Apfel: Diese warme Cocktail versüßt uns den Winter

von Vivien Windel Auch im Winter müssen wir nicht auf unseren geliebten Lillet verzichten. Wir zeigen dir einen herrlich weihnachtlichen und lecker warmen Zimt-Lillet-Cocktail mit Apfel und Ahornsirup.

Er hat uns durch den Sommer begleitet und uns schöne Momente beschert. Die Rede ist vom beliebten Aperitif Wildberry-Lillet. Jetzt, wo es immer kälter und verschneiter wird, ist den meisten nicht unbedingt nach eisgekühlten Getränken, viel mehr schreien alle nach warmen Winter-Cocktails, die uns statt Glühwein und heißer Schokolade von innen aufwärmen. Es ist also an der Zeit, dass der Wildberry-Lillet ein Winterupgrade bekommt!

Wir mixen einen warmen Drink aus Lillet Blanc und Apfelsaft und verfeinern ihn mit weihnachtlichen Zimt- und Anisnoten. Süßer Ahornsirup und ein Spritzer Zitrone runden den Winter-Cocktail perfekt ab.

Warmer Zimt-Lillet mit Apfel: So geht‘s

Zutaten für 2 Gläser

200 ml Apfelsaft

4 cl Zitronensaft

2 EL Ahornsirup (oder Honig)

2 Zimtstangen

2 Sternanis

100 ml Lillet Blanc

4 Bio-Orangenscheiben

4 Apfelschnitzer

Zubereitung

Apfelsaft mit Zitronensaft, Ahornsirup, Zimt und Sternanis in einem Topf trinkwarm erhitzen und etwa 10 Minuten ziehen lassen. Dann den Lillet zugießen und alles gut verrühren. Orange und Apfel waschen und in Scheiben beziehungsweise kleine Schnitzer schneiden. Zwei Gläser jeweils mit 2 Orangen- und Apfelscheiben garnieren und den warmen Zimt-Lillet-Cocktail auf die Gläser aufteilen. Nach Belieben mit einer Zimtstange und Sternanis garnieren und direkt genießen.

Der Drink eignet sich auch als warme Winter-Bowle für Weihnachten oder gemütliche Abende mit Freund:innen. Stellt einfach einen großen Topf auf den Herd, gebt alle Zutaten exklusive des Lillets hinein und erwärmt ihn wie angegeben. Dreht den Herd dann auf die kleinste Stufe herunter und stellt Gläser, einen Barmaß-Messbecher und Lillet bereit. So kann sich jeder Gast einen Shot (etwa 4 cl) in sein Glas füllen und mit warmer Bowle aufgießen. So habt ihr übrigens auch gleich eine alkoholfreie Alternative im Angebot, wenn der Lillet einfach weggelassen wird.

