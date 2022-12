Rezept von Oma Zuckerfreie Plätzchen aus nur 3 Zutaten

von Vivien Windel Dass Plätzchen auch ohne Zucker lecker schmecken und wie ihr sie sogar aus nur drei Zutaten backen könnt, beweisen wir euch in diesem Rezept von Oma für Saure-Sahne-Plätzchen.

Plätzchenbacken ist einfach die Lieblingsbeschäftigung vieler Weihnachtsliebhaber:innen in der gemütlichen Vorweihnachtszeit. Sie sorgen dafür, dass man so richtig in Weihnachtsstimmung kommt, und machen sich auch wirklich gut, auf einem großen Plätzchenteller mitten auf dem Esstisch. Da passiert es nicht selten, dass man ständig in Versuchung gerät, sich ein Leckerbissen in den Mund zu stecken. Bei klassischem Weihnachtsgebäck wie Lebkuchen, Vanillekipferl, Engelsaugen oder bunt verzierten Ausstechplätzchen, kann das schon mal zur ganz schön kalorienhaltigen Angelegenheit werden.

Selbst Oma weiß, dass man auch beim Plätzchenbacken ab und zu mal ein bisschen gesundheitsbewusster denken muss und packt deswegen gern mal ein paar zuckerfreie Leckereien auf die lange Backliste. Und dass das schmeckt, beweisen wir euch mit unserem unschlagbaren 3-Zutaten-Rezept für Omas zuckerfreie Saure-Sahne-Plätzchen – die werden so zart, dass sie im Nu auf der Zunge zergehen. Und so geht’s!

Rezept für Omas zuckerfreie Saure-Sahne-Plätzchen

Zutaten

250 g Mehl, zzgl. etwas mehr zum Bearbeiten

180 g kalte Butter

100 g Saure Sahne oder Schmand

zum Dekorieren wahlweise Pudererythrit und etwas Zimt

Zubereitung

Mehl, Butter und Saure Sahne auf die Arbeitsfläche geben. Alles mit einem Messer fein hacken und dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Frischhaltefolie wickeln oder in eine Schüssel geben und für etwa 1 Stunde kaltstellen. Nach dem Ruhen den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und mit kleinen unterschiedlichen Ausstechförmchen Plätzchen ausstechen (wir haben Tannenbäume genommen). Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und für etwa 8 Minuten goldgelb backen. Saure-Sahne-Plätzchen vollständig auskühlen lassen und anschließend wahlweise mit einer Mischung aus Pudererythrit und Zimt betreuen.

Tipp: In einer Keksdose aus Blech können die Plätzchen bis zu einer Woche aufbewahrt werden.

Wenn ihr noch mehr gesunde Plätzchen backen wollt, empfehlen wir euch, bei unseren kalorienarmen Plätzchen reinzuschauen. Oder wie wär's mit glutenfreien Plätzchen?