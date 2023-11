Gemüsezwiebeln längs vierteln und in feine Streifen schneiden. Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. 4 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin anbraten und mit Salz und Zucker würzen. Lorbeerblätter zugeben und bei mittlerer Hitze 3 Minuten braten.