Dass die 2000er uns gerade einige Trends liefern, ist nichts neues. Auch die romantischen Komödien, die wir zur Weihnachtszeit schauen, liefern haufenweise Fashion-Inspo. Wir zeigen euch, wie ihr die Looks aus "Liebe braucht keine Ferien" auch heute tragen könnt. Anna Lemke

"Liebe braucht keine Ferien" ist zwar über 15 Jahre alt, zählt aber zu den absoluten Weihnachtsklassikern, liefert neben großen Emotionen und festlicher Stimmung auch modische Inspiration! Amanda (gespielt von Cameron Diaz) und Iris (gespielt von Kate Winslet) beschließen, die Weihnachtszeit im Haus der jeweils anderen auf einem anderen Kontinent zu verbringen. Kurzerhand lernen sie Graham (gespielt von Jude Law) und Miles (gespielt von Jack Black) kennen und eine aufwühlende Liebesgeschichte beginnt. Wir haben uns beim Schauen auch in die Outfits der Hauptfiguren verliebt und zeigen euch, unsere Favoriten!

Winterliche Accessoires

Sie kommt aus dem sommerlichen Kalifornien und muss sich erst mal an die winterlichen Temperaturen Englands gewöhnen. Amanda trägt im Film einen dicken beigen Mantel mit Fellapplikationen. Dazu kombiniert sie eine ebenfalls cremefarbene Mütze im Baskenstil. Perfekt wird der 200er-Look durch den gestreiften Rundschal.

Cameron Diaz in "Liebe braucht keine Ferien" im warmen Winter-Look © Collection Christophel / Action Press

Der elegante Cozy-Look funktioniert nicht nur im Film! Gemütliche Accessoires sind gerade zur Weihnachtszeit mega beliebt! Wie wäre es mit einer Baskenmütze in gebrochenem Weiß?

Baskenmütze aus reiner Wolle von Zara, ca. 18 Euro. © PR

Ton-in-Ton-Looks

Kate Winslet, die in dem Film eine Kolumnistin aus England spielt, verzaubert mit ihrem verspielten aber eher bodenständigen Stil. Zum Blazer kombiniert sie einen schmalen Schal – typisch für den 2000er Style.

Kate Winslet in einer Kombination aus elegantem Blazer und verspielten Accessoires. © Action Press

Auch Influencerin und Modemacherin Matilda Djerf kombiniert in diesem Winter schmale Schals mit Blazer und zeigt, wie aktuell der Trend ist. Um den Look der 2000er aufzufrischen, trägt sie statt eng anliegendem Blazer eine oversized Jacke. Den Schal gibt es zum Beispiel bei Djerf Avenue für rund 55 Euro.

Gemütlich durch die Weihnachtszeit

Nichts ist in der Weihnachtszeit wichtiger als ein bequemes Outfit für einen gemütlichen Abend auf der Couch. Cameron Diaz macht es vor: elegant und trotzdem entspannt? Das geht!

Cameron Diaz zeigt, wie schick der entspannte Sonntags-Look sein kann. © Collection Christophel / Action Press

Für einen "Liebe braucht keine Ferien"-inspirierten Zuhause-Look braucht ihr nur einen gemütlichen Satin- oder Seiden-Pyjama. Die sind seit diesem Jahr definitiv auch ausgehtauglich. Wer es gerne schick mag, findet bei Aldi gerade von Sylvie Meis designte Loungewear. Die Looks würden sicherlich auch Amanda gefallen!

Romantische Spitze

Kate Winslet trägt eine beige Strickjacke mit filigranen Spitzenapplikationen. © Allstar / imago images

Nicht nur die Liebesgeschichte von Iris und Miles ist romantisch, auch ihr Stil! So zeigt sie sich im süßen Spitzenjäckchen, welches sie über einem Top in der passenden Farbe trägt. Der Boho-angehauchte Look funktioniert also nicht nur im Sommer! Vor allem gemeinsam mit filigranem Goldschmuck bekommt das Outfit einen romantischen Touch.

Stickjacke mit Schleife von Zara, ca. 40 Euro. © PR

Auf der Suche nach einer schönen Strickjacke werdet ihr bei Zara fündig. Egal ob schlicht in Beige oder mutig in Korall.