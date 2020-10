Der Amazon Prime Day 2020 findet etwas später als sonst statt. Am heutigen Dienstag und morgen, den 14. Oktober, ist es soweit: Die Schnäppchenjagd hat begonnen.

Auf den Amazon Prime Day 2020 mussten Prime-Mitglieder und Sparfüchse in diesem Jahr deutlich länger warten als gewohnt. Doch das Warten hat nun ein Ende. Statt, wie sonst üblich, im Sommer zur Schnäppchenjagd zu rufen, geht der Amazon Prime Day im Coronajahr heute, am 13. Oktober (seit Mitternacht), und morgen, 14. Oktober (bis 23:59 Uhr), an den Start. Amazon-Prime-Mitglieder dürfen sich auf tolle Angebote freuen.

Amazon Prime Day 2020: Zwei Tage hemmungsloses Shoppen

Mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft öffnen sich die Türen zu speziellen Prime-Day-Deals, Blitzangeboten und Neuerscheinungen. Wenn du noch keine Amazon-Prime-Mitgliedschaft besitzt, kannst du diese hier noch schnell und unkompliziert abschließen, sie 30 Tage lang kostenlos testen und am Prime Day - der streng genommen eigentlich DayS heißen müsste - alle Vorteile genießen.

Die besten Angebote vom Amazon Prime Day

elektrischer Gesichtsreiniger

Mit der elektrischen Gesichtsreinigungsbürste sorgst du im Handumdrehen für eine gründliche und sanfte Reinigung und Pflege.

Affiliate Link -65% Beurer FC 95 Gesichtsbürste, porentiefe Reinigung, 4 Bürstenaufsätze, wasserfest, mit Akku Jetzt shoppen 31,49 € 89,99 €

KitchenAid

Für viele Hausfrauen ist sie DER Traum in der Küche. Deiner auch? Die KitchenAid sieht nicht nur super aus, sondern übernimmt für dich auch umfassende Aufgaben. Kein mühsames Aufschlagen, Mixen, Kneten mit der Hand oder einem Handrührgerät mehr nötig.

Affiliate Link -36% KitchenAid 5K45SSESL Küchenmaschine, silber Jetzt shoppen 350,39 € 549,00 €

Fernseher von Samsung

Mit diesem Fernseher ist Fernsehgenuss garantiert - egal, ob Lieblingsserie oder Actionfilm. Mit einem Quantum Prozessor 4K, Dual LED und Quantum HDR auf 55 Zoll wird dir kein Detail entgehen. Und mit einer Ersparnis von 550 Euro ist dieser Deal sicherlich eines der besten Schnäppchen des Tages.

Affiliate Link -42% Samsung QLED 4K Q70T / Modelljahr 2020 Jetzt shoppen 749,00 € 1299,00 €

Waffeleisen

Frische, herrlich duftende Waffeln schon zum Frühstück? Oder zu einer Tasse Kaffee am Nachmittag? Kein Problem mit dem Waffeleisen von Severin. Mit einer Antihaftbeschichtung bäckt kein Teig an und dem Waffelgenuss steht nichts im Weg.

Affiliate Link -62% SEVERIN WA 2103 Waffelautomat mit Antihaftbeschichtung (1.300 W) edelstahl/schwarz Jetzt shoppen 12,99 € 34,99 €

Tiptoi-Starter-Set

Kinder ab drei Jahren haben mit dem Bestseller von Ravensburger nicht nur sehr viel Spaß; sie können mit dem Tiptoio-Starter-Set spielerisch ihren Wortschatz verbessern. Das Set kommt inklusive des Stifts und einem Wörterbilderbuch.

Affiliate Link -48% tiptoi-Starter-Set „Stift und Wörter-Bilderbuch“ von Ravensburger ab 3 Jahren Jetzt shoppen 29,99 € 57,99 €

Messerblock von Zwilling

Immer griffbereit, immer scharf: Der Messerblock aus Bambusholz der Qualitätsmarke Zwilling beinhaltet sechs Messer und eine Haushaltsschere aus rostfreiem Spezialstahl.

Affiliate Link -49% ZWILLING Messerblock, 8-tlg., Bambusblock, Messer und Schere aus rostfreiem Spezialstahl/Kunststoff-Griff, Twin Chef Jetzt shoppen 99,99 € 199,00 €

Tempo, kleine Schnecke

Bunte Holzfiguren sorgen für beste Unterhaltung bei den kleinsten unserer Familien. "Tempo, kleine Schnecke" ist empfohlen für Kinder ab drei Jahren. Und bei einer Ersparnis von mehr als 50 Prozent kann man gern mal zuschnappen.

Affiliate Link -55% Ravensburger Kinderspiel Tempo kleine Schnecke Jetzt shoppen 11,99 € 26,99 €

Playmobil

Playmobil kommt bei Kindern und Eltern wohl gleichermaßen gut an. Mit einer Szene aus "Drachenzähmen leicht gemacht" wird der Kinderfilmhit lebendig.

Affiliate Link -52% Playmobil - Hicks und Astrid mit Babydrachen Jetzt shoppen 6,99 € 14,61 €

Echo Dot

Der beliebte, smarte Lautsprecher Echo Dot kommt jetzt nicht nur mit einem Spitzenpreis daher, sondern auch mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren und kräftigeren Klang.

Affiliate Link -66% Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, verschiedene Farben Jetzt shoppen 19,49 € 58,48 €

Moscow Mule Becher

Eyecatcher auf jeder Party! Diese Moscow Mule Becher sehen nicht nur stylisch aus, sie geben auch keinen Eigengeschmack ab und halten die Drinks lange kühl.

Affiliate Link -37% Moscow Mule Becher, 4er-Set plus Jigger Jetzt shoppen 30,99 € 48,99 €

Jamie Oliver Pfanne

Ihr liebt es zu kochen? Dann ist diese Jamie Oliver Pfanne genau das Richtige für euch und sparen könnt ihr beim Kauf auch noch ordentlich!

Affiliate Link -72% Tefal Jamie Oliver Pfanne, 28 cm, Induktionspfanne, integrierter Temperaturanzeiger Jetzt shoppen 27,99 € 99,99 €

Kindle Paperwhite

Hörbücher, Magazine und Comics sind eure Leidenschaft? Mit dem Kindle Paperwhite wird das Lesen am Strand, am Pool oder in der Badewanne für noch mehr Entspannung sorgen.

Affiliate Link -41% Kindle Paperwhite, wasserfest, 6 Zoll, verschiedene Farben Jetzt shoppen 68,22 € 116,96 €

Fire TV Stick

Brillantes Bild und starke Leistung, mit dem kleinen Fire TV Stick können Sie entspannt Ihre Lieblingsfilme, -serien und Co. streamen.

Affiliate Link Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung Jetzt shoppen 58,48 €

Was bringt dir die Amazon-Prime-Mitgliedschaft?

Nicht nur die exklusiven Deals am Amazon Prime Day sind ein Argument für eine Prime-Mitgliedschaft. Denn Vorteile und Angebote genießt du als Prime-Mitglied das ganze Jahr über. Neben einer Lieferung am selben Tag macht auch der Wegfall der Liefergebühren dein Shoppingerlebnis deutlich angenehmer.

Und mit dem Zugriff auf unzählige Filme und Serien bei Amazon Prime Video sowie mehr als zwei Millionen Songs bei Amazon Prime Music dürfte das Wort "Langeweile" schon bald aus deinem Wortschatz verschwunden sein. Wenn du Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen willst, klicke einfach hier. So verpasst du auch garantiert kein Schnäppchen am Amazon Prime Day 2020.