Der Amazon Prime Day 2020 findet etwas später als sonst statt. Am gestrigen Dienstag und heute, den 14. Oktober, ist es endlich soweit: Blitzangebote, Top-Deals, Schnäppchen des Tages und vieles mehr erwarten uns.

Auf den Amazon Prime Day 2020 mussten Prime-Mitglieder und Sparfüchse in diesem Jahr deutlich länger warten als gewohnt. Doch das Warten hat nun ein Ende. Statt, wie sonst üblich, im Sommer zur Schnäppchenjagd zu rufen, geht der Amazon Prime Day im Corona-Jahr seit gestern bis heute, 14. Oktober (bis 23:59 Uhr), an den Start. Amazon-Prime-Mitglieder dürfen sich auf tolle Angebote freuen.

Amazon Prime Day 2020: Zwei Tage hemmungsloses Shoppen

Mit einer Amazon-Prime-Mitgliedschaft öffnen sich die Türen zu speziellen Prime-Day-Deals, Blitzangeboten und Neuerscheinungen. Wenn du noch keine Amazon-Prime-Mitgliedschaft besitzt, kannst du diese hier noch schnell und unkompliziert abschließen, sie 30 Tage lang kostenlos testen und am Prime Day - der streng genommen eigentlich DayS heißen müsste - alle Vorteile genießen.

Die besten Angebote vom Amazon Prime Day

Nischenregal

Fehlt euch Stauraum in der Küche oder im Badezimmer? Mit diesem Nischenregal werden Ecken optimal genutzt und der Stauraum gleichzeitig maximiert.

Plüschtier von Steif

Weihnachten steht vor der Tür. Habt ihr schon alle Geschenke? Steiff Tiere wie dieser Igel kommen immer gut bei Kindern an. Und wem der Igel nicht gefällt, für den haben wir alternativ diese kuschlige Katze.

Ferngesteuerter Trecker

Es fehlt dir noch ein Geschenk für deinen Sohn oder deinen Mann? Wir hätten da etwas für dich, dieser ferngesteuerte Trecker. Und der macht sowohl Kinder als auch Erwachsene froh. Wem das zu teuer ist, für den haben wir eine preiswertere, aber mindestens genauso tolle Alternative hier.

Echo Dot

Der beliebte, smarte Lautsprecher Echo Dot kommt jetzt nicht nur mit einem Spitzenpreis (mehr als 80 Prozent preisgünstiger!) daher, sondern auch mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem Lautsprecher für volleren und kräftigeren Klang. Das Beste: Zum Amazon Prime Day gibt es zudem die ersten sechs Monate "Amazon Music Unlimited" gratis dazu!

Spielesammlung

Ob Mensch ärgere dich nicht, Kniffel, Mühle, Dame oder Mikado, bei dieser Spielesammlung ist für jeden unter den 100 spielerischen Möglichkeiten etwas dabei.

Vakuumierer

Dieses Vakuumiergerät kann Lebensmittel bis zu 8 Mal länger frisch halten als Reißverschlussbeutel. So reduziert ihr das Verderben der Nahrungsmittel und hilft im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung.

Jamie Oliver Pfanne

Du liebst es zu kochen? Dann ist diese Jamie Oliver Pfanne genau das Richtige für euch und sparen kannst du beim Kauf auch noch ordentlich!

Joop Parfüm

Joop Homme ist einer der beliebtesten Männerdüfte mit einer orientalisch, blumigen Duftnote. Heute gibt es den Bestseller fast 70 % günstiger.

Elektrischer Gesichtsreiniger

Mit der elektrischen Gesichtsreinigungsbürste sorgst du im Handumdrehen für eine gründliche und sanfte Reinigung und Pflege.

Elektrisches Maniküre-/Pediküre-Set

Beauty-Fans aufgepasst: Mit dem elektrischen Maniküre- und Pediküre-Set von Beurer sind deine Nägel immer top in Form! Das Set verfügt über 10 hochwertige Aufsätze sowie ein Etui. Heute am Amazon Prime Day sparst du mehr als 50 % auf das Produkt.

Dampfbügelstation

Knitterfalten adé – dank der Dampfbügelstation von AEG: Sie verfügt über vier digitale Bügelprogramme, ein Touch-Bedienfeld und kraftvollen Dampfdruck. Das Bügeleisen ist sowohl für Seide und Baumwolle als auch Leinen oder Outdoor-Bekleidung geeignet.

Staubsauger

Der kabellose Staubsauger von Tinecco macht das Saugen denkbar einfach: Er wird mit einem Akku betrieben und kann die verschiedensten Oberflächen, wie Marmor, Holz oder Fliesen, reinigen. Mit mehreren Funktionsbürsten ist das ultraleise Gerät überall einsetzbar. Er funktioniert beutellos.

Tempo, kleine Schnecke

Bunte Holzfiguren sorgen für beste Unterhaltung bei den kleinsten unserer Familien. "Tempo, kleine Schnecke" ist empfohlen für Kinder ab drei Jahren. Und bei einer Ersparnis von mehr als 50 Prozent kann man gern mal zuschnappen.

Elektrische Zahnbürste

Saubere Zähne und eine gute Zahnhygiene sorgen doch bei uns allen für ein gutes Gefühl, oder? Mit einer kleinen Geldersparnis macht das Ganze noch mehr Freude. Mit dieser elektrischen Zahnbürste mit Clean-Schutzprogramm, Timer, Ladegerät und zwei Aufsteckbürsten geht das sicher und schnell von der Hand.

Für eine sanfte Reinigung bei eurem Kind empfehlen wir euch diese elektrische Zahnbürste. Und zusammen Zähneputzen bringt es doch gleich noch viel mehr Spaß!

JBL-Box

Der Hingucker auf jeder Party, sowohl Zuhause als auch im Garten und Co., die JBL-Box beschert überall einen mega Sound – und das mit einem Akku von bis zu 20 Stunden! Jetzt nur 84,99€!

Emsa Thermobecher

Die Thermobecher von Emsa sind perfekt für die kalte Jahreszeit! Bis zu 4 Stunden können sie Getränke warmhalten und haben ein Fassungsvermögen von 360 Millilitern – ideal also für den nachhaltigen Coffe-to-go ohne Müll zu produzieren.

Echo Show

Heute spart ihr die Hälfte bei einer Echo Show 8, die mit Alexa verbunden wird! Auf 8 Zoll könnt ihr auf dem Display zusammen in Kombination mit Alexa alle Alltags-Erledigungen steuern: Video-Anrufe, Organisation eures Smart-Homes, Erstellen von To-do-Listen und sogar das Abspielen von Filmen, Bildern und Kochanleitungen funktioniert damit.

Escape Room

Spielspaß der besonders kniffeligen Art! Bei dem Escape Room für Erwachsene zählt jede Sekunde: Innerhalb der vorgegebenen Zeit müssen diverse Rätsel gelöst werden. Vier spannende Fälle bringen garantiert das Adrenalin auf Hochtouren! a

Pizzaroller aus Edelstahl

Mit einem Pizzaroller, der zudem noch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet ist, macht man sich das Leben und die Liebe zur Pizza so viel leichter. Im Handumdrehen ist die geliebte runde Scheibe in seine Einzelteile zerlegt. Deinem Genuss steht dann nichts mehr im Wege. Lass es dir schmecken!

Profi-Haarschneidemaschine

Das perfekte Geschenk für die Männerwelt: Eine Haarschneidemaschine, die ebenso als Bartschneider funktioniert. Natürlich wasserdicht und mit drei verschiedenen Aufsätzen!

Sofortbildkamera von Canon

Mit der digitalen Sofortbildkamera von Canon kannst du Schnappschüsse einfangen und diese direkt ausdrucken. Die Fernauslöse-Funktion macht Selfies zum Kinderspiel und dank Bluetooth kannst du auch das Handy mit dem Gerät verbinden.

Nachfüllkassetten für Windeleimer

Bei den Nachfüllkassetten für die Windeleimer von Tommee Tippe spart ihr heute über 40 %. Die Kassetten passen für das Twist & Click und das Sangenic TEC Windelsystem und sind effektiv gegen Gerüche und Keime. Mit ausreichend Folie für bis zu einem ganzen Monat.

bite away

Kein Jucken, keine Schmerzen: Mit dem bite away, dem Insektenstichheiler, kann man auf Mücken- und weitere Insektenstiche schnell reagieren und meist das Schlimmste verhindern. Ein kleiner Pieks, ausgelöst durch kontrollierte Wärme, verschafft Linderung.

Microsoft Office

Egal, ob du ein Dokument verfassen, eine Tabelle aufstellen oder eine Präsentation vorbereiten willst - mit Microsoft Office inkl. Word, Excel und PowerPoint, bist du zu Hause bestens ausgestattet. Die Dauerlizenz funktioniert sowohl auf einem PC als auch auf einem Mac und ist natürlich mehrsprachig.

Überwachungskamera

Die Überwachungskamera für den Außenbereich ist wasserdicht und bietet dank der Verknüpfung mit dem Telefon perfekte Sicherheit für das Zuhause! Das eingebaute Mikrofon ermöglicht direkt mit den wahrgenommenen Personen zu kommunizieren.

Kindle Paperwhite

Hörbücher, Magazine und Comics sind deine Leidenschaft? Mit dem Kindle Paperwhite wird das Lesen am Strand, am Pool oder in der Badewanne für noch mehr Entspannung sorgen.

Moscow Mule Becher

Eyecatcher auf jeder Party! Diese Moscow Mule Becher sehen nicht nur stylisch aus, sie geben auch keinen Eigengeschmack ab und halten die Drinks lange kühl.

Kaffeevollautomat von Philips

Kaffeeliebhaber aufgepasst! Mit dem Kaffeevollautomaten erhältst du Espresso und Kaffee auf Knopfdruck - inklusive köstlichem Milchschaum. Für Kaffeegenuss auf höchstem Niveau!

Bluetooth-Headset

Das Bluetooth-Headset bietet ein Mikrofon mit Rauschunterdrückung und Bluetooth A2DP-Technologie. Perfekt für Anrufe, Musik und Multimedia!

Bluetooth-Kopfhörer

Die kabellosen Earbuds versprechen einen kristallklaren Sound und 7 Stunden Wiedergabezeit ohne Aufladen. Außerdem sind die Kopfhörer mit zwei Mikrofonen ausgestattet und sogar wasserdicht. Perfekt für unterwegs!

Tablet

Das Fire HD 10-Tablet ist überall mit dabei und lässt uns unsere Lieblingsapps auch auf Reisen nutzen. Das Gerät punktet mit bis zu 12 Stunden Akku-Laufzeit, 2-MP-Kamera und 32 GB internen Speicherplatz.

KitchenAid

Für viele Hausfrauen ist sie DER Traum in der Küche. Deiner auch? Die KitchenAid sieht nicht nur super aus, sondern übernimmt für dich auch umfassende Aufgaben. Kein mühsames Aufschlagen, Mixen, Kneten mit der Hand oder einem Handrührgerät mehr nötig.

Acrylstifte

Ihr liebt es auf Leinwänden zu malen oder bemalt gern Steine mit euren Kindern? Dann solltet ihr jetzt hier zuschlagen, denn auf den wasserfesten Stiften gibt es am Prime Day 35 % Rabatt!

Komedonenquetscher

Porenreine Haut gibt es mit dem Komedonenquetscher von Bestope. Der Bestseller kommt in einem Sechserpack daher und geht Pickeln und Mitessern sicher an den Kragen. Der verzinkte Edelstahl sorgt zudem für Langlebigkeit des Produktes.

Tim Mälzer Bratpfanne

Wer richtig gutes Essen zubereiten will, braucht auch ordentliches Werkzeug! Diese teflonbeschichtete Edelstahl-Bratpfanne ist ein echter Alleskönner – von knusprigen Bratkartoffeln bis zum zarten Fischfilet.

Faltschloss

Ein gutes Schloss ist das A & O für unser Fahrrad! Das wasserdichte Faltschloss von Icocopro schützt euren Drahtesel mit einer hohen Sicherheitsstufe. Mit drei Schlüsseln habt ihr immer noch einen in petto.

Hyaluron-Creme

Diese vegane Tages- und Nachtcreme ist hochdosiert für Gesicht, Hals, Dekolleté und Augen und eignet sich sowohl für Frauen als auch für Männer. Inklusive Langzeit- und Sofort-Effekt!

Pampers Monatsbox

Premium-Schutz für Babys versprechen die Windeln von Pampers. Sie sind aus extra weichen Materialien gefertigt und bieten eine optimale Passform sowie 12 Stunden Trockenheit. Weiterer Pluspunkt: Der Urin-Indikator zeigt an, wann es Zeit für eine frische Windel sein könnte.

Warmluftbürste Multistyle

Egal nach welchem Haarstyling euch heute zumute ist, die Warmluftbürste von Babyliss unterstützt euch in all euren Ideen! Mit einer Paddle Brush, Nylonbürste und einem Keramik-Thermo-Bürstenaufsatz seid ihr perfekt gewappnet. Dazu gibt es noch drei verschiedene Temperatur- und Geschwindigkeitsstufen.

Sparpack Spülmaschinen-Tabs

Selbst hartnäckige Flecken sind für die Somat Classic Tabs kein Problem! Im Sparpack erhaltet ihr heute 150 Tabs 30 % günstiger!

Nicer Dicer Gemüseschneider

Der Nicer Dicer Gemüseschneider ist eine echte Hilfe in der Küche: Mit dem 14-teiligen Set lassen sich Obst und Gemüse in Windeseile zerkleinern. Neben verschiedenen Schneideflächen enthält das Set auch Hobeleinsätze, einen Reinigunspinsel sowie einen Sparschäler.

Aloe Vera Gel

Die optimale Pflege für trockene Haut: Das Aloe Vera-Gel spendet Feuchtigkeit und die in dem Gel enthaltene Hyaluronsäure sowie Spirulina, Jasmin und Panthenol unterstützen unsere Haut noch zusätzlich in der Regeneration. Es handelt sich hierbei um vegane Naturkosmetik, die von Öko Test mit "sehr gut" ausgezeichnet wurde (08/2020)!

Epilierer für Frauen

Sanfte Haarentfernung ist dir mit dem Epilierer von Braun gewiss. Einsteiger profitieren von der einfachen Handhabung und vom Massageaufsatz, der das Schmerzempfinden reduziert. Die ausgefeilte Technologie entfernt selbst kleinste Haare.

Lebensmittelbehälter aus Glas

Echte Allrounder: Die Frischhaltedosen aus Glas sind nicht nur luftdicht und auslaufsicher, sondern auch Mikrowellen-, Ofen- und Gefrierschrank-geeignet.

AirPods Pro von Apple

Musik hören macht glücklich – wenn man dann auch noch ohne Kabelsalat unterwegs ist, können die Kopfhörer zum treuen Begleiter beim Sport oder bei der Hausarbeit werden. Die Apple AirPods Pro punkten mit aktiver Geräuschunterdrückung und Silikontips in drei verschiedenen Größen passend für die individuelle Ohrform.

Warmwachs-Set

Damit wird das Wachsen zum Kinderspiel! Der elektrische Wachswärmer erledigt zusammen mit dem Warmwachs-Set den Großteil der Arbeit … und wir freuen uns über eine schnelle und effektive Haarentfernung!

Serviettenhalter

Ein witziges Accessoire für die Kaffeerunde! Der Ornami Serviettenhalter in Schwarz ist aus robustem Metall gefertigt und bietet einen schönen Blickfang für den Tisch. Kommt sicher nicht nur bei der besten Freundin gut an!

Filzuntersetzer

Die Sidorenko Filzuntersetzer bestechen durch ihr puristisches Design. Mit dem 10er Set verhinderst du unschöne Flecken, die sich sonst durch Getränke, Gläser oder Vasen auf dem Tisch breitmachen können.

Was bringt dir die Amazon-Prime-Mitgliedschaft?

Nicht nur die exklusiven Deals am Amazon Prime Day sind ein Argument für eine Prime-Mitgliedschaft. Denn Vorteile und Angebote genießt du als Prime-Mitglied das ganze Jahr über. Neben einer Lieferung am selben Tag macht auch der Wegfall der Liefergebühren dein Shoppingerlebnis deutlich angenehmer.

Und mit dem Zugriff auf unzählige Filme und Serien bei Amazon Prime Video sowie mehr als zwei Millionen Songs bei Amazon Prime Music dürfte das Wort "Langeweile" schon bald aus deinem Wortschatz verschwunden sein. Wenn du Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen willst, klicke einfach hier. So verpasst du auch garantiert kein Schnäppchen am Amazon Prime Day 2020.